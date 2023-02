Pilny alert RCB: Pogodowy armagedon wciąż nie odpuszcza. Wskazano zagrożony region

Zobacz również: Zjawa z nawiedzonego lasu uchwycona na nagraniach z drona

Prognoza pogody na najbliższe dni. Wietrznie i niebezpiecznie

Początek tygodnia w wielu regionach kraju będzie zdecydowanie cieplejszy niż weekend. W dzień temperatura maksymalna na zachodzie może dojść nawet do 11 st. C. Na północy i w centrum mogą pojawić się opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Za sprawą wichur, które będą szaleć nad Polską, temperatura odczuwalna będzie jeszcze niższa.

Wtorek przywita nas dużym zachmurzeniem. W wielu rejonach Polski zacznie padać, a na wschodzie deszcz połączy się ze śniegiem. W Karpatach spadnie śnieg. Termometry wskażą od 3 st. C na Suwalszczyźnie, około 7 st. C w centrum, do 10 st. C na południowym zachodzie. W ciągu dnia wichura będzie stopniowo słabnąć.