Pink wsparła rozwodzącą się Britney Spears, zmieniając tekst przeboju

Pink zmieniła podczas swojego ostatniego koncertu tekst do przeboju "Don’t let me get me". Chciała w ten sposób pocieszyć Britney Spears, która, jak wyszło ostatnio na jaw, jest w trakcie rozwodu. Z "cholernej Britney Spears" stała się "słodką".

Zdjęcie Pink pociesza rozwodzącą się Britney / Mike Marsland/WireImage / Getty Images