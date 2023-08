Mąż Britney grozi, że ją skompromituje. Gwiazda zatrudniła adwokatkę gwiazd

Życie i styl

Jeśli wierzyć najnowszym doniesieniom, małżeństwo Britney Spears i Sama Asghariego wkrótce przejdzie do historii. Zagraniczne media dotarły do informacji, z których wynika, że to izraelski model wniósł pozew o rozwód. Znajomy gwiazdorskiej pary ujawnił, że mąż autorki hitu „Toxic” zagroził ujawnieniem kompromitujących faktów na jej temat, jeśli ta nie zgodzi się renegocjować warunków zawartej przed ślubem intercyzy. Księżniczka Popu zatrudniła już znaną w Hollywood adwokatkę, z której usług korzystali m.in. Johnny Depp, Kevin Costner i Angelina Jolie.

Zdjęcie Małżeństwo Britney i Sama prawdopodobnie przeszło już do historii / BACKGRID / East News