Przytłoczeni chronicznym stresem

Stres jest wynikiem poddenerwowania, podekscytowania, zmartwienia, niepewności. Najogólniej ujmując, stres towarzyszy każdej trudnej dla nas sytuacji w życiu. Wówczas organizm rozpoczyna wydzielanie specjalnych hormonów, dzięki którym wyzwala się reakcja "walcz lub uciekaj". Gdy sytuacja uspokaja się i wraca do normy, naturalnie wychodzimy z tego trybu. Niestety coraz więcej osób żyje w chronicznym stresie, niejako żyjąc codziennie w "trybie przetrwania".

Przewlekła nerwowość może doprowadzić nasz organizm do poważnych chorób, zaczynając od bezsenności, przemęczenia, podwyższonego ciśnienia krwi, chronicznych bólów mięśni i osłabienia odporności, a na poważnych jednostkach chorobowych takich jak zawał mięśnia sercowego czy nowotwory kończąc. Podwyższony poziom kortyzolu, czyli właśnie hormonu stresu, ma wpływ na funkcjonowanie całego organizmu, a nawet na nasz wygląd. Tak zwana "twarz kortyzolowa" czy "brzuch kortyzolowy" są już niemal plagą, z którą trudno walczyć bez trwałego oddziaływania na przyczynę problemu, czyli stres. Na szczęście istnieją sprawdzone sposoby na obniżenie kortyzolu. Oto pięć skutecznych metod.

Zrównoważona dieta

Połączenie na linii jelita-mózg jest faktem. Naukowcy niejednokrotnie udowadniali w swoich badaniach, że to, w jakim stanie są nasze jelita, jaki mamy rytm wypróżnień, czy męczą nas dolegliwości układu pokarmowego, ma ścisły związek z naszym samopoczuciem, bólami głowy czy stanem najważniejszych funkcji mózgu. Odpowiednia dieta będzie kluczowa, by obniżyć wydzielanie hormonu stresu. Badanie z 2019 r. opublikowane na łamach Nutrients dowodzi, że dieta bogata w cukier i tłuszcz nasycony powoduje podwyższony poziom kortyzolu. Należy zatem unikać przetworzonej żywności oraz słodyczy. Zaś regularne spożycie warzyw, owoców, orzechów i produktów bogatych w błonnik skutecznie go obniża.

Mniej kofeiny

Ceniona za poranne pobudzenie do działania kawa może także zwiększyć wydzielanie hormonu stresu, jeśli nie będziemy ograniczać jej spożycia. Jedna filiżanka porannej kawy raczej nie będzie miała negatywnego skutku, ale jeśli kolejne wywołują kołatanie serca, ból głowy lub złe samopoczucie, warto je odstawić lub spróbować kawy bezkofeinowej.

Więcej snu

Przewlekły stres może utrudniać zasypianie, a z kolei niewystarczająca ilość snu powoduje znaczne podwyższenie poziomu kortyzolu. To tak zwane błędne koło, zatem warto jak najszybciej wprowadzić w życie wszelkie dostępne sposoby na poprawę jakości snu. W efektowniejszym zasypianiu pomoże: unikanie ekranów na dwie godziny przed położeniem się do łóżka, wywietrzenie sypialni, unikanie kofeiny na ok. 10 godzin przed planowanym zaśnięciem i niejedzenie trzy godziny przed położeniem się.

Techniki relaksacyjne

Nie trzeba zapisywać się na kursy jogi czy medytacji, by skorzystać z technik relaksacyjnych. Mnogość filmów w popularnych serwisach streamingowych i ogólnodostępne media społecznościowe są prawdziwą skarbnicą wiedzy i wskazówek jak skutecznie się uspokoić i wyciszyć. Prawidłowo wykonane ćwiczenia oddechowe nie tylko dotlenią, ale także obniżą poziom kortyzolu. Podobnie jak głęboka medytacja, która rozluźni spięte mięśnie i obniży niepokój.

Uzupełnij niedobory

Oczywiste jest, że zrównoważona dieta, dzięki której dostarczymy wszystkich niezbędnych witamin i składników odżywczych, jest najlepszym rozwiązaniem, ale nie zawsze jest to możliwe. Warto jednak pamiętać o kluczowych witaminach, których niedobory prowadzą do szybkiego podnoszenia się hormonu stresu, a są to: witamina D i kwasy omega-3. Oprócz suplementacji specyfikami z apteki warto wprowadzić do swojej diety większą ilość ryb, nasion chia czy siemienia lnianego.

