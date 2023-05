Spis treści: 01 Po co nam komunia święta?

02 Odmowa udzielenia pierwszej komunii świętej - jakie są przesłanki?

03 Rozum i zaangażowanie. Kiedy ksiądz nie dopuści dziecka do pierwszej komunii?

04 Wymogi przystąpienia do pierwszej komunii świętej w punktach

Po co nam komunia święta?

Jednym z podstawowych warunków przystąpienia do pierwszej komunii świętej jest wcześniejsze przyjęcie chrztu świętego. Ten sakrament oczyszcza nas z grzechu pierworodnego, z którym wedle religii katolickiej rodzi się każdy człowiek. To "spadek" po naszych prarodzicach Adami i Ewie.

Dziecko musi także uczestniczyć w spotkaniach przygotowujących je do sakramentu komunii i wiedzieć, jaka jest jej duchowa symbolika i istota.

Ważne jest, aby dziecko regularnie uczęszczało na lekcje religii i wykazywało odpowiedni szacunek dla sakramentów i Kościoła.

Odmowa udzielenia pierwszej komunii świętej - jakie są przesłanki?

W przypadku, gdy katecheta zauważy, że dziecko nie jest wystarczająco przygotowane do przyjęcia pierwszej komunii świętej, powinien skontaktować się z proboszczem parafii. Ostatecznie to właśnie proboszcz decyduje, czy dziecko może przystąpić do sakramentu, czy też nie jest jeszcze do tego gotowe.



Zdjęcie Ksiądz może odmówić dziecku przyjęcia pierwszej komunii? Są pewne zasady / 123RF/PICSEL

Kościół katolicki zawsze przywiązuje wagę do tego, aby dzieci, które nie nie są wystarczająco przygotowane lub nie w pełni pojmują religijne znaczenie tego sakramentu, nie przystępowały do niego. W prawie kanonicznym to zrozumienie określone jest terminem "dojścia do używania rozumu" - a więc posiadania przez dziecko odpowiedniej świadomości, pozwalającej na podjęcie sakramentalnego zobowiązania.

Dlatego rodzice, rodzice chrzestni oraz opiekunowie powinni zapewnić dziecku odpowiednie wsparcie i edukację religijną, aby mogło ono pełnią świadomie i odpowiedzialnie uczestniczyć w sakramentach i życiu Kościoła.



Rozum i zaangażowanie. Kiedy ksiądz nie dopuści dziecka do pierwszej komunii?

"Jest przede wszystkim obowiązkiem rodziców oraz tych, którzy ich zastępują, jak również proboszcza troszczyć się, ażeby dzieci, po dojściu do używania rozumu, zostały odpowiednio przygotowane i jak najszybciej posiliły się tym Bożym pokarmem, po uprzedniej sakramentalnej spowiedzi" - czytamy w odpowiednim ustępie kodeksu prawa kanonicznego.

Odmowa udzielenia pierwszej komunii świętej przez proboszcza parafii jest zdarzeniem rzadkim, ale możliwym. Kodeks prawa kanonicznego wymienia kilka sytuacji, w których dziecko może zostać odsunięte od sakramentu.

Poza wymogiem wcześniejszego chrztu i wystarczającego rozeznania w sprawach wiary i kościoła konieczne jest również uczestnictwo w spotkaniach przygotowujących do pierwszej spowiedzi świętej. Katecheta powinien zgłaszać swoje obawy do proboszcza parafii w przypadku uczniów, którzy nie wykazują takiej wiedzy, bądź szczerej chęci i wiary.

Zdjęcie Do tej uroczystości musisz przygotować i siebie, i dziecko / 123RF/PICSEL

"Dzieci wtedy można dopuścić do Komunii świętej, gdy posiadają wystarczające rozeznanie i są dokładnie przygotowane, tak by stosownie do swojej możliwości rozumiały tajemnicę Chrystusa oraz mogły z wiarą i pobożnością przyjąć Ciało Chrystusa" - precyzuje kodeks prawa kanonicznego.

Wymogi przystąpienia do pierwszej komunii świętej w punktach

By dziecko mogło przystąpić do pierwszej komunii świętej, musi ono spełnić określone wymagania:

być ochrzczone,

uczestniczyć w spotkaniach przygotowujących,

posiadać wystarczające rozeznanie.

Proboszcz parafii ma prawo odmówić udzielenia pierwszej komunii świętej w przypadku braku spełnienia tych wymogów.

