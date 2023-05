Pierwsza komunia święta. Jaki jest jej prawdziwy cel?

Życie i styl "Liczy się tylko prezent i kasa". Ksiądz szczerze o komuniach Z punktu widzenia Kościoła, pierwsza komunia święta to ważne i podniosłe wydarzenie, podczas którego dzieci po raz pierwszy przyjmują Eucharystię, czyli ciało Chrystusa pod postacią chleba. Dla wielu sakrament nie ma jednak nic wspólnego z przeżyciem duchowym, a wszystko przez komercyjny charakter tego wydarzenia.

Co roku internetowe fora są zalewane pytaniami dotyczącymi kopert komunijnych. W większości przypadków, po mszy odbywa się wystawne przyjęcie, podczas którego dziecko otrzymuje drogie prezenty i niemałe kwoty pieniędzy. W sieci nie brakuje jednak głosów osób, które uważają, że z okazji pierwszej komunii świętej powinny być wręczane jedynie religijne upominki.

Przygotowania do tego wydarzenia trwają nawet kilka miesięcy, zazwyczaj rozpoczynają się we wrześniu, na początku roku szkolnego. Temat przyjęcia sakramentu jest więc poruszany niemal non stop. Okazuje się, że w związku z tym narodził się trend świeckich komunii obchodzonych przez dzieci, które nie uczęszczają na religię.

Reklama

Zdjęcie Świecka komunia nie wiąże się z żadnym religijnym aspektem. Są za to prezenty i czas spędzony w gronie najbliższych / 123RF/PICSEL

Zobacz także: Poruszenie we wrocławskiej parafii. Ksiądz zażyczył sobie za komunię niebotycznej kwoty

Czym jest świecka komunia?

W ostatnim czasie coraz częściej można usłyszeć o tzw. świeckiej komunii. Jak się okazuje, to nic innego jak alternatywne wydarzenie organizowane przez osoby niewierzące. Wszystko po to, by dzieciom nieprzyjmującym sakramentu w kościele nie było przykro z powodu braku przyjęcia.

Dzień po komunii uczniowie w klasie chętnie wymieniają się informacjami dotyczącymi spotkania z rodziną, prezentów i emocji, jakie im towarzyszyły podczas mszy w kościele. By dziecko niechodzące na religię nie czuło się wykluczone, świętuje ten dzień w zupełnie inny sposób niż reszta klasy. Świecka komunia nie wiąże się z żadnym religijnym aspektem. Są za to prezenty i czas spędzony w gronie najbliższych. Wielu traktuje świecką komunię również jako formę nagrodzenia dziecka za osiągnięcia i wyniki w szkole.

Jak wyglądają świeckie komunie?

Pomysł organizowania świeckich komunii budzi wiele kontrowersji. Już rok temu ten temat postanowił skomentować ks. Tomasz Białoń, który aktywnie działa w mediach społecznościowych. "Świecka komunia. Kolejny absurd. Ale jak ktoś ma taką wiarę, to lepiej, że realizuje takie pomysły, niż miałby profanować Najświętszy Sakrament. W końcu sakramenty nie są dla wszystkich. Sam Pan Jezus napomina: 'Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich nie podeptały nogami, i obróciwszy się, was nie poszarpały' (Mt 7,6). My w Kościele nie mamy większego skarbu niż sakramenty, dlatego trzeba ich strzec coraz bardziej. Wszystkim niewierzącym i lekceważącym wielkie sakramentalne znaki Bożego działania polecam świeckie komunie i wszystkie świeckie nabożeństwa. A tego, kto ma w sercu pragnienie spotkania Boga w darach sakramentalnych — zapraszam do Kościoła" - można przeczytać na Facebooku.

Zdjęcie Świeckie komunie są organizowane, by dzieciom nieprzyjmującym sakramentu w kościele nie było przykro z powodu braku przyjęcia / 123RF/PICSEL

Zobacz także: "Nie stać mnie na urządzenie uroczystego przyjęcia komunijnego", "Koleżanki się z niej śmieją, że jest biedna" LIST

Duchowny zdecydował się na komentarz zaraz po tym, jak media zaczęły rozpisywać się o historii opisanej na facebookowym profilu "Blog Złego Ojca". Rodzice postanowili zorganizować synowi świecką komunię. Postawili mu jednak pewne warunku, by to wszystko miało wymiar wychowawczy. Chodziło o uczęszczanie na zajęcia sportowe oraz dodatkowy angielski. Założono, że to będzie mniej więcej podobny wymiar czasu, jaki poświęcają jego rówieśnicy na przygotowania do pierwszej komunii świętej. Przyjęcie połączono z imprezą urodzinową młodszego syna, a prezentem komunijnym okazały się klocki. Chłopiec był zadowolony, a rodzice sporo zaoszczędzili.

Wbrew pozorom świeckie komunie nie są czymś nowym. Na jednym z forów internetowych można znaleźć wpis z 2009 roku, czyli sprzed 14 lat. Internauta opisał alternatywną komunię, którą zorganizował córce, by ta nie czuła się poszkodowana. Stwierdził, że po długich rozmyślaniach postawił na połączenie rodzinnego obiadu we włoskiej restauracji z posadzeniem pamiątkowego drzewa w parku wraz z zakopaniem listu dla przyszłych pokoleń.

Alternatywne przyjęcia komunijne w rozmowie PAP postanowił skomentować również ks. Rafał Główczyński, który prowadzi na platformie YouTube kanał "Ksiądz z osiedla". "Nie chcę tego oceniać. Przypuszczalnie ci rodzice chcą jakoś wynagrodzić swoim dzieciom fakt, że ich rówieśnicy będą mieli dzień, kiedy znajdą się w centrum zainteresowania całej rodziny i dostaną prezenty. To ich wybór" - zaznaczył. Dodał również, że tego typu praktyki mogą wynikać z faktu, że przyjęcie komunii przez wielu jest traktowane jako impreza komercyjna.

***

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zdanowicz pomiędzy wersami: Odc. 55: Aleksandra Kwaśniewska INTERIA.PL