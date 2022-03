Jedna z popularnych marek płynu do płukania ust swój produkt początkowo sprzedawała jako płyn antyseptyczny wykorzystywany w chirurgii. Stąd też doskonałe właściwości odkażające, jakimi charakteryzują się wszystkie produkty z tej gamy. Mają również właściwości czyszczące, a nawet mogą zastąpić nam dezodorant.

Jakie są nietypowe zastosowania płynu do ust?

Płyn do płukania ust może nam bardzo skutecznie pomóc w walce z łupieżem. Ma właściwości antybakteryjne i przeciwgrzybiczne. Wystarczy spłukać głowę mieszanką płynu i wody w proporcjach 1:4.

Ból gardła oraz kaszel szybciej minie, gdy zastosujemy płyn do płukania ust, jako płyn do płukania gardła. Właściwości odkażające tego produktu mogą też pomóc w leczeniu pęcherzy na stopach. Pocieranie namoczonym w płynie wacikiem pęcherza przyśpieszy jego wysuszenie, a tym samym zagojenie.



Pół szklanki płynu do płukania ust usunie również nieprzyjemny zapach z pralki. Jest bardzo skuteczny i nie ustępuje w niczym dedykowanym do tego celu środkom chemicznym. Można go dodać również do zwykłego prania, by odświeżyć ubrania. Wybierz jednak płyn bezbarwny, by nie zafarbować garderoby.



Szklanka płynu do płukania wlana do toalety i pozostawiona na pół godziny odświeży również to miejsce w naszym domu. Przy okazji pozbędziemy się drobnoustrojów z muszli. Płyn pomoże ci zadbać też o higienę twojej szczoteczki do zębów. Wystarczy, że zamoczysz ją w nim i pozostawisz na noc.

