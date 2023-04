Nie pomagały prośby, błagania, narzekania. Skuteczne okazało się dopiero pismo, które stworzyła... sztuczna inteligencja. Po otrzymaniu tego listu, właściciel jednej z nowojorskich kamienic w ciągu kilku dni naprawił pralkę i suszarkę, do czego nie mógł się zabrać dwa lata.

Wkurzona lokatorka sięgnęła po "broń doskonałą". Pismo napisała za nią sztuczna inteligencja

Na pomysł sięgnięcia po pomoc bota wpadła jedna z lokatorek kamienicy. Aby uargumentować jej prośbę, ChatGPT powołał się na konkretne zapisy nowojorskiego prawa dotyczącego regulacji czynszów. Kobieta zdecydowała się na ten krok, gdy otrzymała zawiadomienie o podwyżce czynszu.

Czytaj więcej: Przepracowała tylko jeden dzień. Nie uwierzysz, jaką dostaje emeryturę

Reklama

Podwyżka była niewielka - z 1389 na 1395 dolarów. Zawiadomienie przyszło jednak kilka dni po tym, jak kobieta złożyła wniosek o obniżenie czynszu z powodu niedziałających od dwóch lat sprzętów we wspólnej pralni.

Lokatorzy mówili o tym właścicielowi wielokrotnie, ale on ignorował ich prośby. Zareagował dopiero na wniosek o to, by obniżył czynsz, skoro lokatorzy nie mogą korzystać z pralni. A jako że w odpowiedzi właściciel wysłał decyzję o podwyżce, rozsierdzona lokatorka postanowiła walczyć.

Spektakularny efekt. Właściciel kamienicy wywiązał się z obowiązków

Kobieta chciała, by pismo do właściciela kamienicy brzmiało jak najbardziej groźnie. Dlatego poprosiła, żeby ChatGPT napisał list tak, jakby to zrobił prawnik zajmujący się sprawami mieszkaniowymi i sprzeciwia się podwyżce.

Czytaj więcej: Giną średnio co 7 minut. "W tej kategorii to okazja czyni złodzieja"

Efekt był znakomity. Bot wygenerował długi, przekonujący, prawniczy list, w którym obficie cytował paragrafy obowiązującego w Nowym Jorku prawa i regulacji dotyczących czynszów. Na końcu pisma padło stwierdzenie, że podwyżkę czynszu należy uznać za działanie odwetowe za wniosek o jego obniżenie.

Na wygenerowane przez ChatGPT właściciel kamienicy nie odpisał. Ale niedługo potem w kamienicy pojawiła się kartka informująca, że pralnia została ponownie oddana do użytku. I rzeczywiście, pralka i suszarka zostały naprawione.