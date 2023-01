Jak wyczyścić rolety w domu? Nałóż miksturę szczoteczką. Brud zniknie ekspresowo

Obecnie trwają w Polsce kontrole, mające na celu weryfikację, czy osoby posiadające w domu odbiornik telewizyjny i radiowy, płacą abonament RTV . Warto pamiętać, że za uchylanie się od tego obowiązku grozi kara.

Karą pieniężną mogą zostać obciążone osoby, które zakupiły telewizor lub radioodbiornik, ale nie zgłosiły tego faktu - wynosi ona nawet 30-krotność miesięcznego abonamentu RTV za telewizor i radio lub sam telewizor.



Wezwania do zapłaty mogą spodziewać się także osoby, które od wielu lat nie płacą abonamentu RTV. Takie wezwanie wysyła Poczta Polska, a na uregulowanie zaległości mamy siedem dni. Kontrolą abonamentu RTV zajmują się specjalnie wyszkoleni i oddelegowani do tego zadania pracownicy Poczty Polskiej. Czy wobec tego do każdych drzwi zapuka kontroler sprawdzający, czy płacimy abonament?

List od czytelnika. "Kontrolerzy niech się nie kompromitują"

Temat kontroli zapłat za abonament RTV niewątpliwie wzbudza dużo emocji. W Polakach pojawia się wiele pytań, ponieważ cała sprawa wiąże się z całą masą niejasności. Po artykule, w którym pisaliśmy o tym, jak należy reagować w razie kontroli RTV, jeden z czytelników napisał do nas maila.

Poczta posiada listy osób, które zapłaciły abonament. Niech kontrolerzy skorzystają z wiedzy Bydgoszczy i kontrolują negatywne listy tj. tych, którzy nie zapłacili, a mnie niech (...) nie zawracają. Mają tę wiedzę, kontrolerzy więc niech poświęca czas na przygotowanie wizyty i niech się nie kompromitują. napisał czytelnik w mailu

Wcześniejsze weryfikowanie danych osób, które uiściły opłatę za abonament, rzeczywiście znacznie ułatwiłyby sprawę. Osoby, które już zapłaciły, nie musiałyby niepotrzebnie stresować się wizytą kontrolera, a ci z kolei nie traciliby czasu na sprawdzanie osób, które i tak już widnieją w systemie jako ci, którzy zapłacili za abonament RTV. Nie jest to jednak prawdopodobnie tak oczywiste, a kontrolerzy pukając do drzwi nie zawsze wiedzą, czy dana osoba już za abonament zapłaciła.

