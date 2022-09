Pod Bydgoszczą odkryto grób młodej wampirzycy! Archeolodzy są zachwyceni

Spis treści: 01 Sierp i kłódka

02 Kim była młoda wampirzyca?

O polskim odkryciu rozpisują się światowe media. We wsi Pień archeolodzy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odkryli grób kobiety, powszechnie opisywanej jako "wampirzyca". Ten przydomek zawdzięcza zestawowi bardzo niecodziennych przedmiotów, mających na celu zatrzymanie jej w grobie i uniemożliwienie powrotu do świata żywych.





Sierp i kłódka

Zdjęcie Przy szkielecie znaleziono sierp i kłódkę / Andrzej Romański/UMK / archiwum prywatne

"Znaleziono tam nietypowy grób, w którym były dwa przedmioty - sierp i kłódka, wykonane z żelaza. One się łączą z zabezpieczeniem grobowym przed zmarłym, żeby nie wrócił do świata żywych. Odnaleziona kobieta miała sierp na szyi. Kłódka natomiast była na palcu lewej stopy - oznacza ona zamknięcie komunikacji między żywymi a zmarłymi. Obawiano się jej. A dlaczego? To kwestia kolejnych badań" - tłumaczy TVN24 prof. Dariusz Poliński z Instytutu Archeologii na UMK w Toruniu.

O znalezisku rozpisują się światowe media branżowe, między innymi z USA, Norwegii, Indonezji i Iranu. Polscy archeolodzy chcieliby ustalić z dużą dokładnością, kim była "pieńska wampirzyca", jednak już wczesne oględziny zdradzają o niej wiele.

Kim była młoda wampirzyca?

Zdjęcie Kobieta miała około 20 lat / Andrzej Romański / archiwum prywatne

"Kobieta była młoda. Miała około 20 lat. Nie ma śladów gwałtownej śmierci na kościach, ale do tego potrzebne będą kolejne badania. Na pewno nie została uśmiercona egzekucją. Pochowano ją z dbałością. Nie była ofiarą polowania na czarownice" - dodaje prof. Poliński.

Nietypowy grób odnaleziono 30 sierpnia 2022 roku, a szczątki tajemniczej niewiasty trafiły już do Torunia w celu prowadzenia dalszych badań i dokładnych oględzin. Choć sensacyjne, nie jest to jednak pierwsze podobne znalezisko na tych terenach. Naukowcy z UMK w latach 2005-2010 natrafiali już na groby zmarłych, którzy zostali w taki magiczny sposób "uwięzieni" pod ziemią.

