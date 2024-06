Jednym z najpopularniejszych sposobów pozyskiwania informacji jest program lojalnościowy, który nie tylko zachęca klientów do regularnych zakupów, ale również pozwala zbierać dane na temat ich zakupowych nawyków. Dzięki kartom lojalnościowym sklepy mogą śledzić, jakie produkty są najczęściej kupowane, jakie promocje przyciągają największą uwagę, oraz które dni tygodnia są najbardziej popularne wśród klientów.

Kolejnym narzędziem są ankiety i formularze, które klienci wypełniają podczas zakupów online lub bezpośrednio w sklepie. Często są one powiązane z konkursami czy nagrodami, co dodatkowo motywuje klientów do dzielenia się swoimi opiniami i danymi kontaktowymi.