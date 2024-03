Na zorganizowanej w czwartek konferencji prasowej Ryszard Petru powiedział, że proponowane przez jego partię rozwiązanie w postaci dwóch niedziel handlowych w miesiącu , to "kompromis pomiędzy pełną liberalizacją handlu, a obecnym zakazem". Robienie zakupów byłoby możliwe w pierwszą i trzecią niedzielę każdego miesiąca .

Ponadto poseł Polski 2050 zaznaczył, że projekt przewiduje, by za pracę w niedzielę pracownicy otrzymywali podwójne wynagrodzenie . Co więcej - interesy pracowników handlu mają być również chronione w ten sposób, że pracodawca będzie zobowiązany przekazać pracownikowi jeden dzień wolny, sześć dni przed lub sześć dni po dniu, w którym będzie pracował w niedzielę - o czym informuje polskieradio24.pl.

Posłowie Polski2050 chcą, by handel był możliwy w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca

"Ta nowelizacja wynika w pewnym sensie z braku działań jednego z resortów, ale nie chciałbym, żebyście państwo to postrzegali jako konflikt w koalicji. To raczej jest nasza troska o to, aby dbać o realizację naszego programu i pobudzić w Polsce wzrost gospodarczy" - powiedział na konferencji prasowej Ryszard Petru.