Spis treści: 01 Zjazd w Nowym Targu. Szybki sposób na ominięcie sporego fragmentu Zakopianki

02 Zjazd w Szaflarach na Maruszynę. Szybka alternatywna trasa.

03 Jak uniknąć korka na fragmencie pomiędzy Skomielną Białą a Nowym Targiem?

04 Jak ominąć korku wyjeżdżając z Zakopanego?

Zakopianka to nazwa drogi prowadzącej z Krakowa aż do Zakopanego. Stanowi ona fragment dróg krajowych nr 7 i nr 47. Jej długość wynosi 102 kilometry. Zakopianka prowadzi m.in. przez: Głogoczów, Myślenice, Stróża, Pcim, Lubień, Krzeczów, Chabówka, Klikuszowa, Rabka-Zdrój, Nowy Targ, Szaflary, Biały Dunajec i Poronin.

Niestety popularność Tatr wśród polskich turystów oraz brak znanych alternatywnych tras dojazdu powodują, że latem na Zakopiance tworzą się ogromne korki. Najgorzej jest w weekendy, a także przed dniami wolnymi czy świętami. Z kolei odcinkiem trasy, na którym możemy spodziewać się największego tłoku, jest wjazd do Zakopanego.

Oczywiście Zakopianka to nie jedyna trasa, którą dostaniemy się do stolicy Tatr. Jeśli chcemy ominąć korki, możemy wybrać mniej znane trasy, o których istnieniu turyści nie mają pojęcia.

Zjazd w Nowym Targu. Szybki sposób na ominięcie sporego fragmentu Zakopianki

Jedna z alternatywnych tras, którą możemy wybrać, chcąc uniknąć zatoru na Zakopiance, jest droga krajowa nr 49. Wjechać na nią możemy w Nowym Targu, kierując się oznaczeniami na drodze. Trasa ta prowadzi aż do Białki Tatrzańskiej. Stamtąd dojedziemy do Zakopanego drogą prowadzącą przez Bukowinę Tatrzańską oraz Murzasichle. Taka trasa umożliwi nam ominięcie dużego odcinka drogi krajowej 47.

Zdjęcie Najgorsze korki na Zakopiance zastaniemy przed weekendami i świętami / Pawel Murzyn/East News / East News

Zjazd w Szaflarach na Maruszynę. Szybka alternatywna trasa.

Inną trasą, która umożliwi nam uniknięcie części zatoru na Zakopiance, jest objechanie jej lokalnymi drogami. Odcinkiem trasy, na którym zazwyczaj zastaniemy długie korki, jest przejazd przez most w Białym Dunajcu. Istnieje jednak prosty sposób na jego ominięcie.

Wystarczy, że w Szaflarach, tuż przy przejeździe kolejowym skręcimy w prawo na Maruszynę. Następnie, na najbliższym skrzyżowaniu należy skręcić w lewo na Bańską Niżną, Bańską Wyżną i Ząb. Z miejscowości Ząb, powinniśmy kierować się do Poronina, a następnie Zakopanego.

Jak uniknąć korka na fragmencie pomiędzy Skomielną Białą a Nowym Targiem?

To prawdopodobnie najczęściej korkujący się odcinek Zakopianki. Aby go uniknąć, możemy wybrać alternatywną trasę, która rozpoczyna się w Rabce-Zdrój. Po przejechaniu tej miejscowości wystarczy skręcić w drogę wojewódzką nr 958. Dojeżdżając do Chabówki, należy zjechać na Rabę Wyżną, a następnie kierować się na Czarny Dunajec. Gdy tam dotrzemy, następnie musimy kierować się na Witów, skąd szybko dojedziemy do Zakopanego od strony Kościeliska.

Zdjęcie W sierpniu Zakopane jest szczególnie oblegane przez turystów, a większość z nich podróżuje tam samochodem. / Albin Marciniak / East News

Jak ominąć korku wyjeżdżając z Zakopanego?

Wyjazd z Zakopanego w weekend lub po świętach również wiąże się ze wzmożonym ruchem na drogach oraz długim czasem stania w korkach. Jednakże powrót do domu wcale nie musi być stresujący i nieprzyjemny. Wystarczy, że wybierzemy jedną z alternatywnych tras.

Jeśli z Zakopanego udajemy się na zachód, do miast takich jak Katowice, Opole czy Wrocław, zamiast na Kraków, możemy od razu kierować się na Chochołów, a następnie w Jabłonce skręcić na słowacki Namiesłów. Stamtąd odbijamy do Bielsko-Białej, omijając jednocześnie najgorsze korki na Zakopiance.

Jeśli jednak mieszkamy na wschodzie kraju, możemy wybrać zupełnie inną trasę powrotną. Prowadzi ona przez Drogę Oswalda Balzara, na Łysą Polanę. Stamtąd należy kierować się na słowacką Białą Spiską drogą nr 66. Następnie przejeżdżając granicę w Piwnicznej-Zdroju wybieramy drogę np. do Rzeszowa lub Lublina.

Jeżeli jednak musimy dostać się do Krakowa, możemy spróbować objechać zakorkowane odcinki Zakopianki mniej znanymi drogami. Wjeżdżając na Zakopiankę, po pokonaniu 6 km możemy zjechać w Poroninie na drogę wojewódzką 961. Następnie kierujemy się na Bukowinę Tatrzańską, Białkę Tatrzańską i w końcu na Nowy Targ drogą krajową nr 49.