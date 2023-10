Temperatury poniżej 0 st. C i deszcz ze śniegiem. Początek tygodnia zapowiada się fatalnie

W ubiegły weekend - 7-8 października pogoda w Polsce nie rozpieszczała. W kraju od kilku dni mocno wieje, miejscami rejestrowane są opady deszczu, a niskie temperatury zmuszają do zakładania cieplejszej odzieży. Miniona noc oraz dzisiejszy poranek były również wyjątkowo chłodne, a termometry zarejestrowały pierwsze przymrozki - jak podają synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w godzinach nocnych przy gruncie temperatura wyniosła -4 °C - w Łodzi, a o 6.00 w Lesku było -0,2 °C.

Porady Ta zima będzie inna niż wszystkie. Synoptycy pokazali pierwsze prognozy pogody Pogodowi eksperci na podstawie swoich obserwacji podali, jaka będzie towarzyszyć nam aura w tygodniu 9-15 października. Poniedziałek będzie wyjątkowo chłodny i deszczowy - szczególnie w części zachodniej, południowej i środkowej kraju. Możemy spodziewać się tam intensywnych opadów deszczu - do 10-15 mm. Niewykluczone, że na Pogórzu gdzieniegdzie spadnie także deszcz ze śniegiem. W tych najgorszych pod względem warunków pogodowych regionach będzie zaledwie 5-8 st. C. W pozostałych częściach kraju można spodziewa się nieco większych przejaśnień, jednak mimo to ma być dosyć zimno - 10-13 st. C, a punktowo mogą pojawić się też umiarkowane opady deszczu.

Wtorek zapowiada się nieznacznie lepiej - w ciągu dnia, na wschodzie, północy i w centrum Polski synoptycy przewidują poranne przymrozki, jednak po południu będzie już zacznie cieplej — od 10 do 11 st. C na wschodzie, a na krańcach południowo zachodnich nawet 16 st. C. Jest duża szansa, że zza chmur może przebijać słońce, a jeśli chodzi o ewentualne opady to są one możliwe jedynie na północy, zachodzie i krańcach południowych - będą jednak słabe.

Z przymrozków po kolejne powiewy lata. Oto co jeszcze czeka nas w tym tygodniu

W najbliższą środę oraz czwartek zdaniem ekspertów pogoda diametralnie się zmieni. W pasie południowym oraz południowo-wschodnim znowu zawita do nas aura, jakiej mogliśmy doświadczać we wrześniu. Termometry w kraju przekroczą 20 st. C, a miejscami być może sięgną aż 25 st. C.

Mimo słońca i ciepła nie zabraknie też jednak przelotnych opadów - w czwartek znad Bałtyku wtargnie chłodniejszy front, który przyniesie kolejną falę opadów, a gdzieniegdzie wykluczone są burze o słabym nasileniu, możliwy jest także silniejszy wiatr.

Pod koniec tygodnia temperatury ustabilizują się - w piątek będą wskazywać mniej więcej od 14 st. C - na północy kraju, do 20 st. C. na Śląsku. Przyszły weekend również zapowiada się nieźle - w sobotę słupki rtęci poszybują do ok. 20 st. C, a na południu Polski może być jeszcze cieplej - nawet do 25 st. C. Z kolei w niedzielę - 15 października znowu nieco się ochłodzi - w kraju będzie między 12 a 17 st. C.