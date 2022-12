"Jest ślisko - bądźcie ostrożni" - apeluje IMGW.

Co więcej, w województwie dolnośląskim, w powiatach zgorzeleckim, lubańskim, lwóweckim, karkonoskim, kamiennogórskim, wałbrzyskim, dzierżoniowskim i kłodzkim wydano alerty pierwszego stopnia dotyczące silnych porywów wiatru. Jak informuje IMGW lokalnie prognozuje się wiatr o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do około 75 km/h, z południa.

Trudna sytuacja w całej Polsce. W Białymstoku wstrzymano komunikację autobusową

Z całego kraju docierają informacje o trudnej sytuacji, jaka ma miejsce na drogach. W wielu miejscach dochodzi do kolizji, a samochody mają problemy z wjazdem pod wzniesienia. Śliskie są również chodniki. Tak mocno, że można na nich jeździć... na łyżwach. Podobne nagranie pojawiło się w sieci.

Gołoledź dotknęła między innymi Warszawę i Lubelszczyznę. Jak donosi auto.dziennik.pl ślisko jest szczególnie w północnej części tego regionu. Na drogach wojewódzkich pracuje 49 solarek i 14 piaskarek. Ślisko jest również na południu kraju oraz w Gnieźnie.