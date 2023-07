Zrobiłeś sobie selfie z Barbie? Prawdopodobnie też dałeś się złapać

Sanepid szturmuje smażalnie ryb w Polsce. Wyniki kontroli odbierają apetyt Biskup Wiktor Skworc, poprzedni ordynariusz diecezji tarnowskiej opublikował w 2009 roku zestaw zaleceń pt. "Wskazania odnośnie do pogrzebu osób duchownych i konsekrowanych". Jak przypomina "Super Express", zawiera on jedenaście wytycznych, dotyczących pochówku kapłana lub zakonnika. Wynika z nich, że obowiązek przygotowania uroczystości pogrzebowych prezbitera spoczywa na dziekanie lub jego zastępcy, a osoby konsekrowanej niebędącej prezbiterem (diakon, zakonnica) na proboszczu lub jego zastępcy. Oznacza to więc, że nie spoczywa on na bliskich świeckich zmarłego.

Jak wygląda pogrzeb księdza? Tym różni się od świeckiego

Mszę świętą pogrzebową powinna poprzedzić modlitwa Liturgii Godzin, czyli codzienna modlitwa zmarłego jako osoby duchownej. Według biskupa, należy unikać "próżnej okazałości" celebry i równoważyć śpiew chóru lub scholi ze śpiewem wszystkich obecnych na uroczystości. Modlitwa wiernych powinna liczyć sześć wezwań. Mszę pogrzebową za kapłana zwyczajowo odprawia biskup diecezjalny lub jeden z biskupów pomocniczych.

Co ciekawe, podczas pogrzebu osoby duchownej trumnę z ciałem księdza ustawia się "głową do ołtarza", czyli odwrotnie niż trumnę z ciałem osoby świeckiej. To przez wzgląd na głoszone przez księży za życia słowo Boże. Na trumnę nakłada się również atrybuty posługi kapłańskiej: stułę, kielich i mszał.

Jeśli chodzi o czytania, to powinny być one dobrane w związku z życiem i okolicznościami śmierci księdza i uwzględniać cechy jego duchowości. Homilia nie może być jednak mową pochwalną ku czci zmarłego duchownego. Przemówienia pełne dobrych i wzniosłych słów pod adresem zmarłego duchownego są dopuszczalne, ale dopiero po modlitwie, po komunii świętej.

