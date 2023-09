Pokochały ją instagramerki. Ta spódnica będzie hitem jesiennego sezonu 2023

Karolina Burda Życie i styl

Jesień to wyjątkowa pora, do której warto się przygotować. Do tego czasu modowym światem rządziły mini spódniczki, jednak teraz zastąpią je nieco dłuższe fasony. Rozkloszowane kroje skradły serca instagramerek.

Zdjęcie Będą schodzić ze sklepów jak ciepłe bułeczki / Instagram @fusunlindner / 123RF/PICSEL