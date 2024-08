W Polsce powstanie najdłuższy most wiszący na świecie? Plan już jest, ale póki co nie wiadomo kiedy miałyby rozpocząć się prace. Do tej pory rekord należy do Czechów, którzy wybudowali Sky Bridge w gminie Dolni Morava. Najdłuższy most dla pieszych na świecie znajduje się blisko granicy z Polską - ma 721 m długości. W jego pobliżu znajduje się Sky Walk, czyli ścieżka w chmurach.

Polacy chcą zbudować najdłuższy most zwodzony na świecie. Oto lokalizacja

W Polsce postanowiła podjąć rękawicę gmina Stronie Śląskie na Dolnym Śląsku. Najdłuższy most wiszący na świecie miałby powstać w miejscowości Kamienica. Jak informował portal 24klodzko.pl, gmina wszczęła postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji środowiskowych.

Burmistrz Dariusz Chromiec w rozmowie z portalem zaznaczył, że władze gminy chcą sprawdzić, czy "będą np. przeciwwskazania środowiskowe". W sprawie pomysłu swoje stanowisko będą mogli zająć m.in. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu czy Wody Polskie.

Planowany most ma nie posiadać podpór i będzie zakotwiczony na dwóch przysiółkach znajdujących się na zboczu góry Zawada i zboczu góry Młyńsko na wysokości 705 m n.p.m. Jego nośną konstrukcją będą stalowe liny. Most według planów ma mieć 1040 metrów, co oznacza, że będzie dłuższy od obiektu, który powstał w Czechach o 319 metrów.

Jeżeli plany dojdą do skutku, to most wiszący z pewnością stanie się jedną z najpopularniejszych atrakcji turystycznych Dolnego Śląska.

Gmina Stronie Śląskie jest położona w Sudetach Wschodnich, u podnóża Krowiarek, Masywu Śnieżnika, Gór Bialskich i Gór Złotych. Walory przyrodnicze i sporo miejsc idealnych dla turystów sprawia, że region ten jest chętnie odwiedzany nie tylko latem, ale i zimą. Gmina jest znana z działających tu ośrodków narciarskich. Na liście popularnych miejsc znajdują się również Jaskinia Niedźwiedzia, Kopalnia Uranu Kletno, Zalew w Starej Morawie czy Park Linowy Kletno.

Najdłuższy most wiszący przy polsko-czeskiej granicy

Nim jednak most wiszący powstanie na Dolnym Śląsku, warto pospacerować tym, który powstał u naszych sąsiadów. Sky Bridge 721 został otwarty 13 maja 2022 roku w gminie Dolni Morava, nieopodal granicy z Polską. Budowa obiektu trwała dwa lata. Most rozciąga się nad malowniczą doliną - łączy schronisko Slaměnka na zboczu szczytu Slamník (1232 m npm.) w Masywie Śnieżnika i zbocze góry Chlum (1118 m n.p.m.). Rozpościera się z niego widok na dolinę rzeki Moravy, góry i Sky Walk.

Sky Bridge 721 jest jednokierunkowy - po drugiej stronie znajduje się ścieżka edukacyjna "Most Czasu". Wejście na most znajduje się za schroniskiem Slaměnka (górna stacja wyciągu krzesełkowego Śnieżnik) - przejazd kolejką linową na miejsce zajmuje niecałe 10 minut. Można dotrzeć tam również pieszo - z dolnej stacji kolejki należy iść oznakowanym szlakiem. Wejście zajmie ok. 2 godziny (długość trasy to niecałe 4 km).

W pobliżu Sky Bridge znajduje się wspomniana ścieżka w chmurach, czyli Sky Walk. Największą atrakcją jest 100-metrowa zjeżdżalnia z okienkami i kilkoma zakrętami.

