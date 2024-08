"Kamienne formy w Parku - Naruszona Harmonia Natury" - tymi słowami rozpoczęli swój komunikat pracownicy Babiogórskiego Parku Narodowego . Pod lupę wzięli układane przez turystów na grani Babiej Góry kamienne kopczyki. Jak poinformowali we wpisie, powstają one poza wyznaczonym szlakiem, gdzie obowiązuje zakaz ingerencji w przyrodę.

- Takie kamienne "posągi" czy "kopce" wyglądają może ciekawie, ale ich tworzenie zaburza naturalny krajobraz. Niszczenie siedlisk - miejsc bytowania, a tym samym stanowisk wielu organizmów w tym owadów, grzybów, mchów, porostów, roślin, ptaków poprzez zabieranie z naturalnych siedlisk mniejszych czy większych fragmentów skał prowadzi do zagrożenia tych gatunków. Babiogórski Park Narodowy to miejsce, gdzie natura powinna pozostać nietknięta - napisali.

"Nareszcie! Cieszę się, że ktoś o tym napisał głośno, bo jak mnie te kamienne kopczyki irytują to nie macie pojęcia", "Wszędzie pełno tych kopczyków niestety", "Dziwna "moda" na takie kamienne kopczyki nastała. To samo na Czerwonych Wierchach w Tatrach, na Krzesanicy, a ostatnio również gdzieś w Beskidzie Śląskim to widziałam. Po co, na co to" - brzmi część komentarzy.