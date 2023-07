Spis treści: 01 Jakie imiona najczęściej wybierają Polacy? Oto najpopularniejsze imiona w 2022 roku

Dzięki danym udostępnionym na rządowej stronie dane.gov.pl możemy sprawdzić, jakie imiona najczęściej wybierali Polacy w 2022 roku. Niektóre z nich znajdują się w czołówce od wielu lat. Jakie imiona w zeszłym roku okazały się najpopularniejsze dla dziewczynek, a jakie dla chłopców?

Jeżeli chodzi o płeć żeńską, na pierwszy miejscu jest Zofia. Jest to imię pochodzenia greckiego, które oznacza "mądrość". Druga na podium plasuje się Zuzanna, którego pochodzenia można doszukiwać się w Biblii. Zostało ono zapożyczone do języka greckiego, w którym to oznacza "lilię". Trzecie miejsce zajmuje Hanna, co z języka hebrajskiego oznacza "pełną wdzięku".

A jakie imiona chłopięce były najpopularniejsze w 2022 roku? Zdecydowanym zwycięzcą okazał się Antoni – imię pochodzenia łacińskiego, które ma związek z rodem Antoniuszów. Tuż za nim, na drugim miejscu, uplasował się Jan – podobnie jak w przypadku Zuzanny, jest to imię pochodzenia biblijnego. Oznacza "Jahwe jest łaskaw". Ostatnie miejsce na podium zajęło imię pochodzenia greckiego – Aleksander oznaczający "obrońcę ludzi".

Najrzadziej nadawane imiona w Polsce dla dziewczynek

Jakie są najrzadziej nadawane imiona w Polsce dla dziewczynek? Na wymienione poniżej imiona zdecydowało się maksymalnie 3 razy. Dla porównania – najpopularniejsze imię Zofia zostało wybrane dokładnie 5714 razy. Warto wspomnieć, że pod uwagę bierzemy wyłącznie polskobrzmiące imiona.

Zdjęcie Jakie są najrzadsze imiona nadawane dzieciom w Polsce? / 123RF/PICSEL

Najmniej popularne imiona dla dziewczynek to:

Celestyna (żeńska forma imienia Celestyn oznaczającego "niebiański");

(żeńska forma imienia Celestyn oznaczającego "niebiański"); Bogdana (żeńska forma staropolskiego imienia Bogdan, oznacza "daną przez Boga");

(żeńska forma staropolskiego imienia Bogdan, oznacza "daną przez Boga"); Bogusława (żeńska forma staropolskiego imienia Bogusław, oznacza "sławiąca Boga");

(żeńska forma staropolskiego imienia Bogusław, oznacza "sławiąca Boga"); Arleta (imię pochodzenia celtyckiego);

(imię pochodzenia celtyckiego); Laurencja (żeński odpowiednik imienia Laurencjusz);

(żeński odpowiednik imienia Laurencjusz); Jarosława (staropolskie imię żeńskie, oznaczające "gniewna" lub "sroga" oraz "sławiąca");

(staropolskie imię żeńskie, oznaczające "gniewna" lub "sroga" oraz "sławiąca"); Teodozja (imię pochodzenia greckiego oznaczające "dana od Boga");

(imię pochodzenia greckiego oznaczające "dana od Boga"); Pelagia (imię pochodzenia greckiego wywodzący się od słowa "pelagios", czyli "morski").

Trzeba przyznać, że powyższe imiona brzmią nieco archaicznie. Jednak mają one swój urok i stanowią dobry sposób na uczczenie pamięci o swoich przodkach.

Najrzadziej nadawane imiona w Polsce dla chłopców

Jeśli chodzi o najrzadziej nadawane imiona w Polsce dla chłopców, to są one podobnie starodawne, jak w przypadku imion dla dziewczynek. W poniższym zestawieniu uwzględniliśmy polskobrzmiące imiona, które zostały nadane nie więcej niż 3 razy w 2022 roku.

Najmniej popularne imiona dla chłopców to:

Melchior (imię pochodzenia semickiego oznaczające "król światła");

(imię pochodzenia semickiego oznaczające "król światła"); Antoniusz (imię pochodzenia łacińskiego oznaczające "nieskazitelny");

(imię pochodzenia łacińskiego oznaczające "nieskazitelny"); Walery (imię pochodzenia łacińskiego, które pierwotnie pochodziło z przydomka rodu Waleriuszów "Valerius");

(imię pochodzenia łacińskiego, które pierwotnie pochodziło z przydomka rodu Waleriuszów "Valerius"); Filemon (imię pochodzenia greckiego oznaczające "miłującego życzliwość");

(imię pochodzenia greckiego oznaczające "miłującego życzliwość"); Bogusz (imię pochodzenia słowiańskiego oznaczające "sławiącego Boga");

(imię pochodzenia słowiańskiego oznaczające "sławiącego Boga"); Liwiusz (imię, które pierwotnie pochodziło od starorzymskiego rodu Liwiuszów);

(imię, które pierwotnie pochodziło od starorzymskiego rodu Liwiuszów); Apolinary (imię pochodzenia greckiego, którego źródłem jest bóg Apollo);

(imię pochodzenia greckiego, którego źródłem jest bóg Apollo); Marcjan (imię pochodzenia łacińskiego oznaczające "poświęconego Marsowi").

Pomimo tego, że powyższe imiona są obecnie bardzo rzadko nadawane, to jednak trzeba przyznać, że nie brakuje im oryginalności. Z pewnością osoby nimi obdarzone będą się wyróżniać na tle Antonich, Janów, Aleksandrów, Piotrów czy Michałów.

