Spis treści: 01 Ile wyniesie abonament RTV w 2024 roku?

02 Jaka kwota emerytury zwalnia z abonamentu RTV w 2024 roku?

03 Kto jest zwolniony z opłat abonamenty RTV w 2024 roku?

Ile wyniesie abonament RTV w 2024 roku?

Najważniejszy aspekt abonamentu RTV – wysokość opłaty – pozostanie w przyszłym roku na tym samym poziomie co w 2023. Abonament należy opłacać co miesiąc w wysokości:

8,70 zł za odbiornik radiowy (104,40 zł rocznie);

za odbiornik radiowy (104,40 zł rocznie); 27,30 zł za odbiornik radiowo-telewizyjny (327,60 zł).

Istnieje możliwość uzyskania zniżki, jeżeli opłaci się abonament z góry za cały rok – odpowiednio 94 zł i 294,90 zł – czyli o 10 proc. mniej w stosunku do pierwotnej ceny. Mniejsze zniżki przysługują też wszystkim, którzy zdecydują się opłacić więcej niż 1 miesiąc - dokładną tabelę zajdziesz na stronie Poczty Polskiej.



Jaka kwota emerytury zwalnia z abonamentu RTV w 2024 roku?

Pod koniec sierpnia, już w trakcie kampanii wyborczej, Lewica przygotowała "Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw". Jedna z proponowanych zmian to zwolnienie z abonamentu RTV wszystkich emerytów. Według raportu ZUS o świadczeniach wypłaconych w marcu 2023 - emeryturę pobierało 6 136 600 Polaków. Kolejny milion to emeryci KRUS. Takie rozwiązanie zmniejszyłoby wpływy z tego tytułu o ok. 200 milionów złotych.

Szansa, że posłowie zajmą się tym projektem przed końcem kadencji, jest oczywiście minimalna. Po wyborach Lewica zapewne będzie próbowała forsować te zmiany — o ile wejdzie w skład koalicji rządzącej.

Czytaj także: Jak to naprawdę jest z tymi kontrolami abonamentu? Poczta Polska wyjaśnia

Tymczasem zgodnie z obowiązującymi przepisami z abonamentu RTV zwolniona jest duża grupa najstarszych i najuboższych emerytów. Według ustawy abonamentu nie muszą płacić:

emeryci powyżej 75. roku życia ;

; emeryci powyżej 60. roku życia, jeżeli ich emerytura nie przekracza 3 173,08 zł brutto.

Kwota podana w drugim punkcie to połowa "przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym" – wartości podawanej corocznie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W przyszłym roku możemy spodziewać się wzrostu tej kwoty, według danych za I kwartał 2023 przeciętne wynagrodzenie wyniosło 7124,26 zł (połowa to 3562,13 zł brutto. Średnia z całego roku może być jeszcze wyższa.

Kto jest zwolniony z opłat abonamenty RTV w 2024 roku?

Żeby nie opłacać abonamentu RTV nie wystarczy tylko kwalifikować się do danej grupy – trzeba jeszcze przedstawić odpowiedni dokument.

Zdjęcie Pamiętaj, że zwolnienie z abonamentu RTV przysługuje dopiero po przedstawieniu odpowiedniego dokumentu w placówce Poczty Polskiej. / 123RF/PICSEL

Można to zrobić w placówkach Poczty Polskiej. W przypadku osób, które ukończyły 75 lat, wystarczy numer PESEL na dowodzie osobistym. Osoby z wadami słuchu muszą przynieść "orzeczenie właściwego organu orzekającego o całkowitej głuchocie lub obustronnym upośledzeniu słuchu (mierzone na częstotliwości 2 000 Hz o natężeniu od 80 dB)".

Jak widać zapisy są bardzo szczegółowe, a pełną listę dokumentów wymaganych dla poszczególnych pozycji znajdziesz w załączniku udostępnionym na stronach rządowych.

Lista osób zwolnionych z obowiązku wnoszenia opłaty za abonament RTV:

osoby, które ukończyły 75 lat; osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia (3173,08 zł) osoby bezrobotne; osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności; osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15 proc.; osoby otrzymujące zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy lub rentę socjalną; osoby niesłyszące, u któych stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu; osoby korzystające ze świaczeń w ramach opieki społecznej; osoby posiadające prawo do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego; inwalidzi wojenni, kombatanci będący inwalidami i rodziny po nich; osoby posiadające legitymację osoby represjonowanej; członków rodzin pozostałych po osobach pobierających do chwili śmierci rentę z tytułu inwalidztwa; osoby posiadające status weterana poszkodowanego; spełniające kryteria dochodowe: 674 zł na osobę lub 764 zł na osobę, jeżeli wśród mieszkańców znajduje się osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności;

Według raportu KRRiT na koniec 2022 roku zgłoszone odbiorniki miało 4 947 939 abonentów, czyli 34,7 proc. wszystkich gospodarstw domowych. Z kolei według danych GUS na 13 572 000 gospodarstw domowych w Polsce aż 96,4 proc. posiada odbiorniki telewizyjne.

Co więcej, powyższe wyliczenia wcale nie oznaczają, że do budżetu trafia z tego tytułu mniej więcej 30 proc. należnych środków. Spośród prawie 5 milionów abonentów prywatnych, którzy zgłosili swoje odbiorniki aż 54 proc. jest zwolnione z opłat na podstawie różnych punktów z powyższej listy.

Źródła: www.rtv.poczta-polska.pl; www.gov.pl

