Spis treści: 01 Głosowanie korespondencyjne? Nie pomiń tego terminu!

02 Głosowanie za pomocą pełnomocnika. Warto się pospieszyć

03 Głosowanie zza granicy, jak to zrobić?

04 Do kiedy możesz złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania?

Głosowanie korespondencyjne? Nie pomiń tego terminu!

Głosowanie korespondencyjne umożliwia zagłosowanie w przypadku, gdy z jakiegoś powodu nie możemy stawić się w lokalu wyborczym. Może dotyczyć to osób chorych. Wniosek o takie głosowanie należy zgłosić do 2 października. Tego terminu powinni trzymać się również wyborcy, którzy chcą zagłosować za pomocą nakładek Braille'a. Dana data dotyczy także osób niepełnosprawnych i tych, którzy ukończyli 60 rok życia i chcą skorzystać z darmowego transportu na głosowanie.

Głosowanie za pomocą pełnomocnika. Warto się pospieszyć

Jesteś osobą niepełnosprawną lub w dniu głosowanie będziesz mieć ukończone 60 lat? Jeśli tak, to możesz zagłosować przy pomocy pełnomocnika, czyli osoby, która zagłosuje za ciebie w lokalu wyborczym. Taki wniosek możesz złożyć do 6 października.

Reklama

Zdjęcie Każdy głos się liczy, nie ważne, w jakiej formie / Getty Images

Zobacz również: Wybory parlamentarne 2023. Wiemy, czym Bosak i Mentzen ujęli młode Polki

Głosowanie zza granicy, jak to zrobić?

Osoby przebywające za granicą również mogą wziąć udział w głosowaniu wyborczym. Muszą jednak przypilnować konkretnej daty, czyli 10 października. Do tego terminu są zobowiązane do złożenia wniosku o możliwość głosowania zza granicy. W innym razie nie zostaną dopuszczone do głosowania.

Do kiedy możesz złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania?

Osoby, które nie będą przebywać w czasie wyborów w swoim miejscu zameldowania, mogą zmienić lokalizację głosowania. Do 12 października jest możliwość złożenia wniosku o zmianę miejsca głosowania lub wniosku zaświadczającym o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów. Wszystkie informacje dotyczące składania wniosków dostępne są na stronie www.gov.pl.

Zdjęcie Głosowanie jest obywatelskim obowiązkiem / @mangostarstudio / materiał zewnętrzny

Zobacz również: Nie mam na kogo głosować. Nie iść na wybory czy oddać nieważny głos?

Wybory parlamentarne 2023. Jak głosować poza miejscem zamieszkania?