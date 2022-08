Polacy ruszyli do lasów. Zdjęcia imponujących okazów podbijają sieć

Sezon na grzyby rozpoczęty

W polskich lasach większość grzybów jadalnych pojawia się wraz z końcem lata i dojrzewa do późnej jesieni. Szacuje się, że jest o czas od sierpnia do października. W tym czasie wielu Polaków wybiera się do lasu w poszukiwaniu zdrowych i dorodnych okazów. Najczęściej zbierane są borowiki, podgrzybki, maślaki, kurki oraz kanie.

Niektórzy w ten sposób spędzają wolny czas i odreagowują po stresującym dniu, ale w lasach można spotkać także miłośników grzybów, którzy nie wyobrażają sobie bez nich wielu dań. Poza tym dla innych to także sposób na poratowanie domowego budżetu. Po zakończonym sezonie na jagody nadchodzi czas na grzyby, których cena za kilogram nie jest niska.

Zdjęcie Zaleca się zbierać grzyby w taki sposób, by nie uszkadzać grzybni i zapobiegać jej wysuszaniu / 123RF/PICSEL

Bezpieczne grzybobranie

Wybierając się do lasu na grzyby, trzeba pamiętać o kilku ważnych zasadach. W trosce o własne bezpieczeństwo należy zbierać tylko te okazy, które znamy. Nietrudno jest się pomylić i zebrać trujące grzyby, które są łudząco podobne do tych jadalnych.

Nawet najbardziej doświadczony grzybiarz może popełnić błąd, gdy popadnie w rutynę. W związku z tym przestrzega się przed zbieraniem małych okazów. Wszystko przez to, że ich rozmiar może zaburzać prawidłowe rozpoznanie.

Szacuje się, że to wśród grzybów blaszkowych jest najwięcej gatunków wykazujących trujące właściwości. Nie można jednak iść na skróty i kierować się tylko tą zasadą. Warto nauczyć się, jak je odróżniać lub na wycieczkę do lasu zabierać ze sobą podręczny atlas grzybów.

Poza tym zaleca się zbierać grzyby w taki sposób, by nie uszkadzać grzybni i zapobiegać jej wysuszaniu. W związku z tym najlepiej je wykręcać, a miejsca, w których rosły zakrywać ściółką. Trzeba mieć również na uwadze, że zakazane jest zbieranie grzybów, które znajdują się pod ochroną prawną.

Kolejna z zasad mówi o tym, do czego zbierać grzyby. Okazuje się, że foliowa torebka nie jest najlepszym rozwiązaniem. Grzyby się w niej parzą, a to stwarza idealne warunki do wytworzenia niebezpiecznych dla ludzkiego organizmu substancji. Rozwiązaniem są wiklinowe kosze.

Zdjęcia grzybów podbijają sieć

W sieci nie brakuje zdjęć przedstawiających grzyby-giganty. Wiele z nich trafiło nawet do Księgi Rekordów Guinnessa. Imponujących rozmiarów okazy nie tylko zachwycają, ale także szokują. Niektóre z nich ważą nawet kilkadziesiąt kilogramów.

Obecnie w mediach społecznościowych pojawiają się zdjęcia grzybów znalezionych w polskich lasach. Co prawda nie są one gigantycznych rozmiarów, ale prezentują się równie niezwykle.

Nie da się ukryć, że sezon grzybowy już się zaczął. Początkowo pojawieniu się grzybów nie sprzyjał brak opadów deszczu, a co za tym idzie panująca w lesie susza. Wydaje się jednak, że przynajmniej w niektórych częściach Polski problem powoli zanika, bo na facebookowych grupach nie brakuje wpisów zadowolonych grzybiarzy.

Przeglądając zdjęcia, można zauważyć, że w większości przeważają dorodne borowiki i podgrzybki. Nie brakuje także koźlarzy babek oraz kani, ale bez wątpienia największe powodzenie w tym czasie mają kurki. To one obecnie królują, a wszystko to przez ich wyjątkowy smak. Pasują do śmietanowych sosów i są idealnym dodatkiem do mięs oraz makronów.

Zdjęcia grzybów cieszą się sporym zainteresowaniem, a internauci nie potrafią przejść wobec nich obojętnie. Dla miłośników grzybobrania znalezienia zdrowego okazu to mały sukces, więc nic dziwnego, że chcą się nim podzielić ze światem.

