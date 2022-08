Spis treści: 01 Zakaz wstępu do lasu - za nieprzestrzeganie go grozi mandat

02 Grzybiarzu - tutaj nie zbieraj grzybów

03 Idziesz na grzyby? Sprawdź, za co można dostać mandat

04 Poradnik grzybiarza - zastosuj wskazówki

Grzybobranie 2022 rozpoczęte. Chociaż w tym roku z powodu suszy grzybów jest zdecydowanie mniej niż w poprzednich latach, każde opady deszczu zwiększają szanse na ciekawe znaleziska. Grzybiarze, licząc na udane zbiory, coraz częściej wyruszają do lasów. A na pewno zachęcają ich do tego zdjęcia, które pojawiają się w mediach społecznościowych. Ostatnio m.in. Lasy Państwowe opublikowały zdjęcia "okazów", na które natrafił jeden z grzybiarzy podczas spaceru w Nadleśnictwie Baligród.

Niestety z pojawieniem się grzybiarzy wiążą się pewne problemy. Podczas każdego grzybobrania wielu osobom trzeba przypominać o tym, jak należy zachowywać się w lesie. Co wolno, czego nie wolno. Za co grożą kary. Najczęściej dotyczy to tych, którzy zdecydowali się przyjechać na grzyby samochodem i nie zawsze zostawiają auto w odpowiednim miejscu.

Reklama

Czytaj również: Polacy ruszyli do lasów. Sierpniowe grzybobranie rozpoczęte

Zakaz wstępu do lasu - za nieprzestrzeganie go grozi mandat

Życie i styl Lasy Państwowe pokazały zdjęcia grzybów. "Drastyczne treści" Grzybobranie w Polsce jest legalne. Każdy może zbierać tyle grzybów, ile ma możliwość unieść. Ale warto wiedzieć, że nie w każdym kraju jest tak samo. Dla przykładu, w Niemczech z lasu można wynieść do 2 kg grzybów na osobę. Jeśli ktoś spróbuje przekroczyć wskazany limit, musi liczyć się z karą, która wynosi nawet kilka tysięcy euro.

Zdjęcie Samochody rozsiane w przypadkowych miejscach na obrzeżach lasów to częsty widok w sezonie grzybobrania. Niewłaściwe parkowanie aut należy do częstych błędów grzybiarzy / 123RF/PICSEL

Oczywiście zgodnie z ustawą o lasach, Lasy Państwowe są dostępne dla wszystkich, ale mogą zdarzyć się sytuacje, w których nadleśniczy będzie musiał wprowadzić okresowy zakaz wstępu. Powód podjęcia takiej decyzji zawsze wiąże się z ochroną przyrody czy zapewnieniem bezpieczeństwa ludziom. Zgodnie z ustawą o lasach, nadleśniczy wprowadza zakaz wstępu do lasu, jeśli:

drzewostany lub runo leśne zostały znacznie uszkodzone. Zakaz zapewnia wtedy bezpieczeństwo ludziom - np. w lesie, w którym przeszedł huragan, nadłamane drzewa stanowią dla ludzi duże zagrożenie;

występuje duże zagrożenie pożarowe

wykonywane są zabiegi gospodarcze związane z hodowlą, ochroną lasu lub pozyskaniem drewna (np. opryski preparatami chemicznymi).

Dlatego ważne jest, aby przebywając w lesie zwracać uwagę na wszelkiego rodzaju ostrzeżenia, tablice, znaki. Jak informują Lasy Państwowej, za nieprzestrzeganie zakazu wstępu do lasu, można dostać mandat w wysokości 500 zł!

Art. 157. § 1. Kto wbrew żądaniu osoby uprawnionej nie opuszcza lasu, pola, ogrodu, pastwiska, łąki lub grobli, podlega karze grzywny do 500 złotych lub karze nagany.

Sprawdź, za co jeszcze można dostać mandat w lesie

Grzybiarzu - tutaj nie zbieraj grzybów

Czy są miejsca w polskich lasach, gdzie nie wolno zbierać grzybów? Tak, to miejsca, w których wprowadzony został stały zakaz wstępu, czyli:

na uprawach do 4 m wysokości

w drzewostanach nasiennych i powierzchniach doświadczalnych

w ostojach zwierzyny

na obszarach chronionych: w rezerwatach i parkach narodowych

rygorystycznie należy przestrzegać zakazu wstępu na tereny wojskowe

Zdjęcie Jak informują Lasy Państwowej, za nieprzestrzeganie zakazu wstępu do lasu, można dostać mandat w wysokości 500 zł! / 123RF/PICSEL

Idziesz na grzyby? Sprawdź, za co można dostać mandat

Strażnik leśny i pracownik Służby Leśnej mający uprawnienia strażnika np. leśniczy, mają prawo do nałożenia grzywny w formie mandatu karnego o wysokości od 20 do 500 złotych. Grzywny są nakładane za wykroczenia, które określone zostały w Kodeksie wykroczeń. Jeśli wybierasz się do lasu, pamiętaj, że mandat można dostać za:

wjazd i parkowanie pojazdu w miejscu niedozwolonym

niszczenie grzybów i grzybni

płoszenie, zabijanie dzikich zwierząt

niszczenie lęgów ptasich mrowisk

Kara grozi także za wykroczenia, które znalazły się w ustawie o ochronie przyrody m.in. za wypalanie roślinności, uszkadzanie drzew i krzewów oraz za wykroczenia określone w prawie łowieckim.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Przepis na marynowane grzyby Interia Kulinaria

Poradnik grzybiarza - zastosuj wskazówki

Zdjęcie W czasie grzybobrania należy zachować wszelkie środki ostrożności, a bez pewności niczego nie zrywać / 123RF/PICSEL

Będąc w lesie, warto także mieć na uwadze rady leśników: nie zbieraj dużych, starych owocników grzybów - są atrakcyjne kulinarnie, ale mają duże znaczenie dla rozwoju grzybów. - Jeśli wiemy, że jakiś grzyb jest rzadki i ginący, to także oszczędźmy go, nawet jeśli jest jadalny. Niezależnie od miejsca występowania część gatunków grzybów podlega całkowitej ochronie gatunkowej - poznaj dokładnie listę tych grzybów, zanim wybierzesz się do lasu - czytamy na stronie Lasów Państwowych.