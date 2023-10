Ile wynosi średnia siła nabywcza na mieszkańca Polski?

Dokładnie 10 903 euro - tyle wynosi średnia siła nabywcza na mieszkańca Polski, na co wskazują dane przedstawione w badaniu "GfK Purchasing Power Europe 2023". W przeliczeniu na złotówki i uwzględniając obecny kurs euro - daje to kwotę niewiele ponad 48 tys. zł.

Co to w praktyce oznacza? Otóż 10 903 euro, to suma pieniędzy, które przeciętnie rocznie wydajemy na życie - m.in. płacąc za różne usługi, energię, transport, wakacje, ubezpieczenia czy jedzenie. I choć kwota może wydawać się wysoka, to należy wziąć pod uwagę fakt, że wyliczona średnia siła nabywcza może być zawyżona przez osoby zarabiające najwięcej i mieszkających w największych miastach.

Zdjęcie Średnia siła nabywcza na mieszkańca Polski wynosi w br. 10,9 tys. euro / 123RF/PICSEL

Pod tym względem Polska znalazła się na 29. miejscu spośród 42 analizowanych państw Europy.

"W 2023 r. średnia siła nabywcza na mieszkańca Polski wynosi 10 903 euro. To wynik o około 38 procent poniżej średniej europejskiej" - czytamy w oficjalnym komunikacje dotyczącym najnowszego badania "GfK Purchasing Power Europe 2023".

Zdjęcie W Warszawie siła nabywcza jest o prawie 65 proc. wyższa niż średnia krajowa / 123RF/PICSEL

Analizując wyniki badania i dzieląc je na różne regiony Polski, można dostrzec bardzo duże różnice w kontekście najmniejszych i największych miejscowości. I tak oto w Warszawie siła nabywcza wynosi 17 980 euro na mieszkańca i jest o prawie 65 proc. wyższa niż średnia krajowa.

To właśnie Warszawa zajmuje pierwsze miejsce w polskim rankingu, a za nią uplasowały się: Sopot, Wrocław, Katowice, Poznań, Kraków, Bielsko-Biała, Gliwice, Piaseczno i powiat Warszawski Zachodni.

Z kolei najniższa siła robocza w Polsce jest w powiecie koleńskim, gdzie wynosi 6 765 euro.

Ranking powiatów w Polsce pokazuje także, że w dalszym ciągu utrzymuje się szczególnie duża różnica pomiędzy regionami zamożnymi i znajdującymi się w niekorzystnej sytuacji. Tylko 83 powiaty mają siłę nabywczą powyżej średniej na mieszkańca, natomiast dochód rozporządzalny netto 297 powiatów kształtuje się poniżej średniej krajowej - wynika z badania "GfK Purchasing Power Europe 2023"

Zdjęcie Średnia siła nabywcza na mieszkańca Europy wynosi 17 688 euro / 123RF/PICSEL

W których europejskich krajach siła nabywcza jest najwyższa?

Z badania GfK wynika, że najwyższa siła nabywcza jest w Liechtensteinie, gdzie na mieszkańca przypada 68 843 euro, zatem to prawie cztery razy więcej niż średnia europejska. Na drugim i trzecim miejscu rankingu znalazły się również Szwajcaria i Luksemburg.

Z kolei średnia europejska wynosi 17 688 euro na osobę.