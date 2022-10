Spis treści: 01 To, co martwi Polaków nadchodzącej zimy. Jak zaoszczędzić na wodzie, prądzie i ogrzewaniu?

02 W który dzień zaoszczędzimy najwięcej? Zostań mistrzem promocji

03 Oszczędzanie na jedzeniu. Rób to mądrze, nie odmawiając sobie wartościowych produktów

04 Myśl przyszłościowo, czyli ubrania, meble i wakacje. Jak zaoszczędzić na tych rzeczach?

To, co martwi Polaków nadchodzącej zimy. Jak zaoszczędzić na wodzie, prądzie i ogrzewaniu?

Nie da się ukryć, że rosnące z miesiąca na miesiąc wydatki na prąd, wodę i ogrzewanie przerażają wielu. W sieci można znaleźć całkiem sporo zdjęć rachunków osób prywatnych, które w mediach społecznościowych dzielą się zaskakującymi kwotami za te świadczenia.

Z tych produktów Polacy zamierzają zrezygnować. Główny powód to ich ceny

Osiem rzeczy, na których nie warto oszczędzać. Tutaj nie sugeruj się ceną!

Niedziela handlowa: Co warto kupić 26 czerwca?

Ceny tych produktów rosną w oczach. Jak kupować, by było taniej? Dlatego aby zacząć już teraz oszczędzać, zanim zima zagości w naszym kraju na dobre, warto przyjrzeć się kilku kwestiom, które już pomogą podreperować nam domowy budżet w tym kontekście.

W domu lub mieszkaniu należy sprawdzić szczelność okien i przestawić je na tryb zimowy. Odpowiada za to pewne urządzenie w okiennej ramie. Czy okna mają tryb letni i zimowy?

Nowoczesne okna typu PCV w większości wyposażone są w mechanizm z trybem letnim oraz zimowym. Aby dowiedzieć się, w jakim trybie są aktualnie ustawione okna, należy znaleźć śrubę w skrzydle okna i sprawdź, jakie jest jej ustawienie względem uszczelki. Grubsza strona to tryb zimowy, a węższa - letni.

Reklama

Przeczytaj również: Nie wszyscy wiedzą o tej śrubie w oknie. Dokręć ją jak najszybciej

Dodatkowo należy sprawdzić uszczelki i czy okna domykają się poprawnie. Wówczas ciepło w domu nie będzie "uciekać" przez nieszczelne okna. Ta sama zasada tyczy się także drzwi.

Zdjęcie Przez okna uciekać może nawet do 25 proc. wytwarzanego w mieszkaniu ciepła / 123RF/PICSEL

Jeżeli chodzi o samo ogrzewanie, warto nie zakręcać kaloryferów całkowicie i rozkręcać je na pełną moc, gdy chcemy szybko nagrzać pomieszczenie.

W dzień temperatura w domu powinna być utrzymana zimą w zakresie od 17 do 20 stopni Celsjusza, zaś na noc możemy zmniejszyć temperaturę do 15-16 stopni, zmniejszając moc grzania.

Z kolei, by zaoszczędzić na rachunkach za prąd, inwestujmy w urządzenia elektroniczne energooszczędne, nowocześniejsze, z klasy A+++. Choć wymagają one większego nakładu finansowego, bo są zwyczajnie droższe, niż bardziej energochłonne, tańsze sprzęty, to taki wydatek zwróci nam się przy użytkowaniu.

Urządzenia takie jak telewizor, komputer, czy oświetlenie, powinny być wyłączane, a światło nie powinno być zaświecone w pomieszczaniach, gdzie nas nie ma.

Zobacz też: Ceny prądu: Klastry energii biją rekordy popularności

Jeżeli zaś chodzi o oszczędzanie wody proste zasady takie jak zakręcanie wody podczas mycia zębów, czy namydlania rąk, wciąż są użyteczne.

Wygląda także na to, że oszczędzimy na rachunkach za wodę, gdy będziemy częściej wybierać prysznic zamiast długiej kąpieli w wannie. Do napełnienia wanny średniej wielkości potrzeba ok. 150 litrów wody, zaś średnio w czasie prysznica zużywa się 15 litrów wody na minutę.

Przeczytaj również: Polacy tracą na tym krocie! Rachunki mówią same za siebie

Podobnie jak w przypadku sprawdzania szczelności okien w dbałości o zabezpieczenie przed uciekającym z domu ciepłem, warto przyjrzeć się instalacji wodnej w domu, czy jest ona szczelna. Skraplająca się woda może mocno nadszarpnąć nasz budżet.

Zdjęcie Prysznic jest tańszą opcją niż kąpiel w wannie / 123RF/PICSEL

W który dzień zaoszczędzimy najwięcej? Zostań mistrzem promocji

Rosnące ceny produktów spożywczych również dają się we znaki. Wkładane do koszyka jedzenie kosztuje coraz więcej, ale na to również jest sposób, by nie przepłacać.

Okazuje się, że nie bez znaczenia jest to, kiedy chodzimy na zakupy. Większość sklepów organizuje rozmaite promocje w poniedziałki. Większość produktów jeszcze zdatnych do spożycia jest przeceniona po weekendzie.

Zobacz również: Ogrzewanie domu gazem LPG: Czy warto wybrać tę opcję?

To właśnie poniedziałki są najlepsze na udanie się na zakupy i zaoszczędzenie pieniędzy. Konkretne firmy czy sklepy urządzają także cykliczne wyprzedaże, więc warto zapoznać się z ich harmonogramem, jeżeli chcemy np. zaoszczędzić na kosmetykach, czy chemii gospodarczej.

Do oszczędzania na zakupach przydatne są także karty lojalnościowe, które oferują zniżki dla stałych klientów.

Oszczędzanie na jedzeniu. Rób to mądrze, nie odmawiając sobie wartościowych produktów

Zdjęcie Oszczędzać można także podczas robienia zakupów / 123RF/PICSEL

Podczas zakupów spożywczych także należy zwrócić uwagę za cenę za kilogram (np. szynki, czy sera). Niekiedy cena może wydać się nam atrakcyjna, ale ilość produktu starczy dosłownie na 2-3 razy.

Nie kupujmy także produktów, które mamy jeszcze w domu, w lodówce. Starajmy się wykorzystywać domowe zapasy, a następnie kupować brakujące produkty. To wiążę się także z dbaniem o niemarnowanie jedzenia i przestrzegania dat ważności, tak by nie musieć potem wyrzucać całego opakowania produktu, tylko dlatego, że przegapiliśmy jego datę przydatności do spożycia.

Zobacz też: Jak mądrze planować zakupy? Przydatna instrukcja

Rozwiązaniem może także okazać się mrożenie produktów lub nawet całych dań. Kiedy ugotujemy więcej, niż planowaliśmy początkowo, warto poporcjować resztę dania i pomrozić je w osobnych pojemnikach. W ten sposób możemy zrobić zapasy nawet na kilka dni, jak nie tygodni, oszczędzając w późniejszym czasie na gotowaniu chociaż jednego posiłku - obiadu lub kolacji.

Aby podreperować domowy budżet w kwestii jedzenia, warto ograniczyć zamawianie jedzenia i wychodzenie do restauracji. Gotowanie w domu pomoże nam znacząco ograniczyć wydawane pieniądze. Średni wydatek na posiłek zjedzony na mieście lub zamówiony do domu to koszt około 80-120 zł. Za taką kwotę zrobimy zakupy dla jednej osoby na kilka dni.

Myśl przyszłościowo, czyli ubrania, meble i wakacje. Jak zaoszczędzić na tych rzeczach?

Zdjęcie Kupowanie ubrań z drugiej ręki, to świetna metoda oszczędzania pieniędzy / 123RF/PICSEL

Na ubrania czy nowe meble nie pozwalamy sobie zazwyczaj codziennie, ale warto śledzić aktualne promocje i z nich korzystać. Rzeczy, których już nie używamy, możemy sprzedawać na aukcjach internetowych, tym samym zasilając domowy budżet.

Coraz popularniejsze stają się także w kwestii mody sklepy typu second hand, czyli popularne lumpeksy, sprzedające odzież z drugiej ręki.

Nie dość, że takie ubrania są znacznie tańsze, niż te z domów handlowych, to jeszcze możemy tak wyszukać prawdziwe perełki popularnych projektantów.

Wspieramy także w ten sposób zrównoważoną produkcję ubrań na świecie. Podobnie sytuacja ma się z meblami, które możemy nie tylko sprzedawać, ale kupować z drugiej ręki.

Jeżeli w domowym budżecie zostanie nam jeszcze zapas i chcemy go wykorzystać na upragnione wakacje, to także warto polować na promocyjne bilety PKP lub lotnicze. Przewoźnicy często sprzedają bilety nawet za połowę ceny. Wtedy nie przepłacimy nawet na urlopie.