Policzyli, ile zarabia jasnowidz Krzysztof Jackowski. Kwota robi wrażenie?

Życie i styl

Krzysztof Jackowski to bez wątpienia najbardziej znany polski jasnowidz, który w swojej wieloletniej karierze pracował przy tysiącach spraw. I choć nadal jest rozchwytywanym specjalistą w swoim fachu, to jakiś czas temu swoją aktywność przeniósł również do internetu, gdzie na kanale YouTube zebrał niemal 300 tysięcy subskrybentów.

Zdjęcie Krzysztof Jackowski z powodzeniem prowadzi swój kanał na platformie Youtube / Bartosz Krupa / East News