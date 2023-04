Spis treści: 01 Kim był Nostradamus?

02 Przepowiednie Nostradamusa: Dlaczego trudno je zrozumieć?

03 Przepowiednie Nostradamusa na 2023 r.: Będzie nowy papież i koniec świata?

04 Przepowiednia Malachiasza identyczna z tym co mówi Nostradamus

Kim był Nostradamus?

Nostradamus, a właściwie Michel de Nostredame to francuski aptekarz, mistyk, astrolog żyjący w XVI wieku. Doświadczał on onirycznych wizji przyszłości, które zapisywał i wydał w 1555 r. jako "Les Propheties". Wśród tych proroctw znalazły się również takie, które mówią o bieżącym roku. Jak brzmią przepowiednie Nostradamusa na 2023 r. i co mają wspólnego z papieżem?



Przepowiednie Nostradamusa: Dlaczego trudno je zrozumieć?

Kłopot z przepowiedniami Nostradamusa polega na tym, że zapisane są one trudnymi do zrozumienia czterowierszami. W dodatku przepowiednie nie zostały zapisane w porządku chronologicznym, co dodatkowo utrudnia ich interpretację. Jakby tego było mało, szesnastowieczny profeta doświadczający wizji rodem z XX czy XXI wieku nie umiał nazwać i nie rozumiał wielu wynalazków, więc opisywał je znanymi sobie słowami. Na przykład przy okazji zamachów na World Trade Center z 11 września 2001 r. nie pisał o samolotach, ale o stalowych ptakach.



Przepowiednie Nostradamusa na 2023 r.: Będzie nowy papież i koniec świata?

Mimo trudności z ich zrozumieniem, a może właśnie dlatego, jest wielu interpretatorów jego przepowiedni, którzy z "Les Propheties" starają się odczytać przyszłość świata. Według nich francuski wizjoner w swoich proroctwach odniósł się do aktualnych nam wydarzeń. Przepowiednie Nostradamusa na 2023 r. mówią, że Franciszek I jest ostatnim “prawdziwym papieżem" i w ciągu najbliższych kilku miesięcy zastąpi go na piotrowym tronie człowiek, który wywoła skandal.



Francuski profeta widział prześladowania Kościoła w czasie, gdy na tronie piotrowym zasiądzie nowy papież. Jego rządy w Rzymie mają doprowadzić do skandalu i upadku świata, co jedni tłumaczą jako koniec dziejów, inni jako konie rzeczywistości, którą znamy. Rację mają raczej ci drudzy, biorąc pod uwagę, że wizje Nostradamusa sięgają 3797 roku. Przepowiednia przetłumaczona na język polski brzmi:

W ostatecznym prześladowaniu Świętego Kościoła Rzymskiego będzie Piotr Rzymianin, który będzie karmił swoją trzodę pośród wielu ucisków, po czym miasto o siedmiu wzgórzach zostanie zniszczone, a straszliwy Sędzia będzie sądził ludzi. Koniec. Nostradamus

Przepowiednia Malachiasza identyczna z tym co mówi Nostradamus

Co ciekawe "Piotr Rzymianin" to także ostatnia osoba w przepowiedniach Malachiasza, który miał doświadczać wizji przyszłości papiestwa podczas swojego pobytu w Rzymie w 1139 r. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule: Przepowiednia upadku papiestwa. Wizja Malachiasza zwiastuje koniec Kościoła?

Święty Malachiasz w zapisanych po łacinie proroctwach mówi o zniszczeniu Rzymu, które nastąpi za rządów ostatniego papieża "Piotra Rzymianina. Czyżby obaj profeci doświadczyli tej samej wizji? A może Nostradamus znał przepowiednie Malachiasza i po prostu ją przepisał? Zdaniem wielu historyków przepowiednie Malachiasza nie powstały w XII, ale w XVI wieku, a ich celem było wpłynięcie na konklawe. Proroctwa przypisywane świętemu miałby powstać w 1590 roku, zatem ich autor mógł znać treść wizji Nostradamusa i zwyczajnie je przepisać. Nie zależnie jaka jest prawda, faktem pozostaje, że zapiski o "Piotrze Rzymianinie" pojawiły się u francuskiego astrologa, a wizja Nostradamusa na 2023 r. nie napawa optymizmem.