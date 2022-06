Coca-Cola Company tuż po agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę zdecydowała o wstrzymaniu produkcji i sprzedaży na rosyjskim rynku. Słodzone napoje, takie jak Coca-Cola, Fanta czy Sprite, cieszą się jednak sporą popularnością. Dlatego też nie dziwi fakt, że rosyjscy producenci chcą wypełnić lukę powstałą na rynku. W sklepach pojawiły się już podróbki popularnych napoi. Jak smakują?

Coca-Cola zawiesiła działalność w Rosji

Coca-Cola Company zawiesiła działalność w Rosji w marcu. W sklepach można co prawda wciąż znaleźć małe, 0,5 litrowe butelki tego napoju, jednak ich cena mocno wzrosła. Za sztukę trzeba zapłacić około 89 rub., czyli niemal 6 zł. Dlatego też Rosjanie znaleźli inny sposób.

Kiedy oryginalne produkty powoli znikały ze sklepowych półek, pojawiać zaczęły się zamienniki. W połowie maja "The Moscow Times" informował, że wkrótce do sklepów trafią napoje bezalkoholowe, produkowane przez firmę Oczakowo. Ta przygotowała trzy produkty: CoolCola, Fancy i Street, które w oczywisty sposób nawiązują do amerykańskich "inspiracji".

Tymczasem w sklepach spożywczych można już kupić inne podróbki popularnej Coca-Coli. Po nie Rosjanie sięgają coraz częściej. Dwulitrowa butelka napoju kosztuje 34,49 rub., czyli 2,37 zł.

Polska spróbowała podróbki Coca-Coli w Rosji. Jak smakuje?

Kobieta, w ramach eksperymentu, spróbowała coli, która kosztuje 99,99 rub.

Boję się nawet wyobrazić sobie, co zawiera w swoim składzie ten napój. Inna podróbka kosztuje trochę więcej, ale też nie jest droga: 99,99 rub., czyli ok. 6,86 zł tłumaczy w rozmowie z Onet Podróże Polka, która na co dzień mieszka w Moskwie.

"Smak jest nieco podobny, ale daleki od oryginału. Zdecydowanie mniej smaczny. Nie dziwi mnie jednak, że ludzie tak chętnie kupują te napoje. Nic im nie zostało, one są po prostu tanie" — opowiada.

Kobieta spróbowała również zamiennika Sprite, którego 1,5l butelka kosztuje 109,99 rub., czyli 7,54 zł.

