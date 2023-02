Spis treści: 01 Kim była Agnieszka Pilchowa? Urodziła się z darem jasnowidzenia

Kim była Agnieszka Pilchowa? Urodziła się z darem jasnowidzenia

Agnieszka Pilchowa przyszła na świat na Śląsku Cieszyńskim i już niemal od początku było wiadomym dla jej najbliższego otoczenia, że jest niezwykłym dzieckiem.

"Ze zdolnościami jasnowidzenia, jakie posiadam, przyszłam już na ten świat. Gdy mam spojrzeć w świat ducha nie potrzebuję zapadać w trans, czy też używać jakichś środków pomocniczych. Z początku przymykałam oczy (...) potem już i przymykanie oczu zaczęło być zbyteczne".

Początkowo Agnieszka Pilchowa chciała iść drogą wiary i zostać zakonnicą, ale jej podejście do religii zmieniło się wraz z dorastaniem. Finalnie zajęła się czymś, co leży na przeciwległym biegunie — ezoteryką.

Dwukrotnie wyszła za mąż, a zawodowo coraz lepiej wiodło jej się dzięki zdolnościom paranormalnym. W 1919 roku została nawet zaproszona przez prezydenta Czechosłowacji, który finalnie zaproponował jej stały pobyt w swoim państwie. Ta jednak odmówiła.

Sława o jej zdolnościach uzdrawiania niosła się po całej Europie. Gościł ją nawet Ignacy Mościcki, a sam Józef Piłsudski zapraszał ją do Belwederu.

W 1943 roku, w trakcie II wojny światowej, została aresztowana przez gestapo, a następnie trafiła najpierw do obozu w Mysłowicach, następnie do obozu w Ravensbrück. Tam została rozstrzelana 21 listopada 1944 roku.

Wizje Agnieszki Pilchowej, które się spełniły

Zdjęcie Polska jasnowidzka miała zobaczyć wybuch bomby atomowej / 123RF/PICSEL

Agnieszka Pilchowa miała zobaczyć w swoich wizjach II wojnę światową, podczas której sama przecież zginęła.

"Widzę swastykę toczącą się na wschód, która chce zmiażdżyć w mściwej satysfakcji niewolnicze państwo pentagramu. Dwaj zbrodniarze ludzkości chwycą się za bary hordami swych niewolników i masą swej broni i ziemia zadrży pod ich stopami — miała powiedzieć Agnieszka Pilchowa.

Wiele osób uważa, że przepowiednia jasnowidzącej była jasna i trudno było ją dopasować do innych wydarzeń na świecie.

Widziała także wybuch bomby atomowej jeszcze zanim nastąpiło to w Hiroszimie i Nagasaki.

"Nie rozumiem, co to jest? Coś okropnego... Jakiś straszliwy grzyb, zrodzony z chmur oślepiających rośnie pod niebo. Gdzie to jest? Co to jest?" - opisywała wizję, sama jej nie rozumiejąc.

Przepowiednie polskiej jasnowidzącej, które właśnie się spełniają?

Zdjęcie Co zobaczyła w swoich wizjach Agnieszka Pilch? / 123RF/PICSEL

Są wśród jej słów także takie, które zdaniem jej zwolenników, mają się jeszcze wypełnić. Jedna z przepowiedni dotyczy migracji ludności na całym świecie i niektórzy są przekonani, że właśnie ta przepowiednia spełnia się na naszych oczach.

"Najbardziej mnożące się ludy kolorowe zaleją resztę świata. Ludy te będą przemieszane i będą się rozmnażały jeszcze bardziej. Problemy, wobec których stanął gatunek ludzki, nie zostaną rozwiązane".

W związku z przeludnieniem Agnieszka Pilchowa przepowiedziała jeszcze problemy z głodem i przemocą... Czy właśnie nastały czasy, w których przepowiednia się wypełnia?