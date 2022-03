"Niskie Podatki" to plan naprawczy Polskiego Ładu. W ramach proponowanych zmian ma zostać zlikwidowana ulga dla klasy średniej i obniżony podatek. Przedsiębiorcy będą mogli odliczyć część zapłaconych składek zdrowotnych.



Eksperci oceniają, że na zmianach zyskają wszyscy. Jednak będą one najmniej odczuwalne dla osób zarabiających poniżej 3 tys. zł

Jakie zmiany w Polskim Ładzie zaplanował rząd?

W ubiegłym tygodniu rząd ogłosił szereg zmian w Polskim Ładzie, które mają zlikwidować kontrowersje powstałe wokół reformy i uczynić system przejrzystszym. Do najważniejszych propozycji Prawa i Sprawiedliwości należą:

likwidacja ulgi dla klasy średniej

zmniejszenie stawki podatku z 17 do 12 proc. dla osób mieszczących się w pierwszym progu podatkowym, czyli zarabiających do 120 tys. zł

likwidacja "Pałacyku+", czyli ulgi na zabytki

likwidacja ryczałtu od nieopodatkowanych dochodów

przywrócenie możliwości rozliczania się wspólnie z dzieckiem przez samotnych rodziców

wieloetatowcy i osoby rozliczające PIT-2 będą mogli upoważnić maksymalnie trzech płatników (ZUS, pracodawcę, zleceniodawcę) do zmniejszenia zaliczek na podatek PIT

zwiększenie kwoty dochodów, które mogą osiągać dzieci, aby rodzice nie utracili preferencji podatkowych — będzie to kwota równa rocznej rencie socjalnej i wyniesie 16 061,28 zł

zagwarantowano utrzymanie poziomu wpływów z 1 proc. podatku dla organizacji pożytku publicznego

odliczenie od podatku składek zdrowotnych dla przedsiębiorców, kwota pomniejszenia to odpowiednio:

- 8,7 tys. zł dla przedsiębiorców płacących podatek liniowy

- 50 proc. zapłaconych składek zdrowotnych będą mogli odliczyć przedsiębiorcy rozliczający się z fiskusem ryczałtowo

- 19 proc. zapłaconych składek odliczą przedsiębiorcy na karcie podatkowej

samorządy dostaną wyższe subwencje rozwojowe lub ogólne, aby wyrównać straty wynikające z niższych wpływów do ich budżetu z podatków.

bez zmian pozostaje kwota wolna od podatku - 30 tys. zł oraz pierwszy próg podatkowy - 120 tys. zł.

Kiedy wejdą zmiany w Polskim Ładzie?

Od 23 marca 2022 roku trwają konsultacje społeczne omawianego projektu, który rząd promuje pod hasłem "Niskie Podatki". Według założeń zmiany miałyby wejść w życie od 1 lipca 2022 r. i obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. Innymi słowy, będą one dotyczyły podatku rozliczanego za bieżący rok.

Kto zyska, a kto straci na "Niskich Podatkach"?

Rządowe szacunki mówią o pozytywnych zmianach dla 25 milionów Polaków, w tym rencistów, emerytów, pracowników, zleceniobiorców i przedsiębiorców. Eksperci są jednak mniej optymistyczni w tych szacunkach. Zwracają oni uwagę, że faktycznie w stosunku do obecnie obowiązującego prawa osoby mieszczące się w tak zwanym pierwszym progu podatkowym, zyskają na “Niskich Podatkach". Zmiany będą najkorzystniejsze dla osób zarabiających powyżej 3 tys. zł do 16 tys. zł brutto miesięcznie, dla zarabiających mniej będą one neutralne. Często pojawia się także opinia, że w porównaniu z systemem z 2021 r. nadal są to mniej korzystne dla podatników warunki.

Eksperci są zgodni co do tego, że proponowane przez rząd zmiany są korzystne dla wszystkich, tylko jedni odczują je bardziej, inni mniej. Choć likwidacja ulgi dla klasy średniej wiele ułatwi w pracy księgowych i biur rachunkowych, to jednak proponowane zmiany mają wejść w życie w połowie roku, a to może wywołać ogromny chaos przy rozliczeniach.



Przedsiębiorcy zwracają też uwagę, że zmiany w zakresie odliczania składek zdrowotnych na koniec roku dla niektórych z nich mogą okazać się niekorzystne. Gdy wybierali formę opodatkowania, kierowali się zasadami Polskiego Ładu. Reguły gry ulegną zmianie w jej trakcie, co dla przedsiębiorców przy rozliczeniu 2022 r. może okazać się niekorzystne.

Niecałkowita likwidacja ulgi dla klasy średniej

Według oficjalnych szacunków rządu na likwidacji ulgi dla klasy średniej ma zyskać 3 mln Polaków. Okazuje się, że zmianę najbardziej odczują osoby zarabiające 12 tys. zł brutto miesięcznie, a im mniejsze zarobki, tym nowe warunki będą mniej odczuwalne. Rząd zdecydował się także na pozostawienie furtki dla osób, którym ulga podatkowa dla klasy średniej jest na rękę. Pomimo że przestaje ona obowiązywać ogół podatników, to jeśli jej zastosowanie będzie korzystniejsze, rozliczający się może wykorzystać to odliczenie.

