Polski Ład z pułapką. Stracą ciężarne kobiety

Na jaw wychodzą kolejne problemy z Polskim Ładem. Jak się okazuje, na pułapkę mogą natrafić kobiety w ciąży. Ulga dla klasy średniej może oznaczać zwrot pieniędzy do urzędy skarbowego. Jak informuje Bankier.pl kobiety, które postanowią skorzystać z ulgi klasy średniej, mogą stracić do niej prawo w ciągu roku ze względu na urlop macierzyński lub zasiłek chorobowy.

Polski Ład. Założenia Polskiego Ładu

Nowe przepisy w ramach pakietu zmian do wielu ustaw, w tym również podatkowych, nazywanym przez przedsiębiorców Polskim Ładem, obowiązują od 1 stycznia 2022 roku. Według wyliczeń Ministerstwa Finansów na Polskim Ładzie skorzystać ma 18 mln Polaków, w których kieszeniach ma zostać w sumie 17 miliardów złotych.

Co Polski Ład zmienia w pensjach? Główne zmiany, które wprowadza Polski Ład w opodatkowaniu wynagrodzeń to przede wszystkim wzrost kwoty wolnej od podatku do wysokości 30 tys. zł. Do kwoty 120 tys. zł wzrósł drugi próg podatkowy.



Po przekroczeniu takiego poziomu rocznych przychodów trzeba będzie płacić 32 proc. podatku. Dodatkowo wprowadzono ulgę dla klasy średniej dla osób, których roczne wynagrodzenie brutto znajduje się w przedziale od 68,6 tys. zł do 133,6 tys. zł. Nie ma także możliwości odliczenia od podatku składki zdrowotnej.

Polski Ład i problemy kobiet

Od 1 stycznia, wraz z wejściem w życie Polskiego Ładu, pojawiła się kolejna pułapka, w sidła której wpaść mogą ciężarne kobiety. Skorzystanie z urlopu macierzyńskiego będzie mogło wiązać się z koniecznością oddania stosowanej w ciągu roku ulgi w rozliczeniu rocznym. Jak jednak podkreślają eksperci, nie zawsze urlop macierzyński będzie oznaczał utratę prawa do ulgi. Wszystko bowiem zależy od poziomu zarobków. Istotną rolę odgrywać będzie również liczba miesięcy w rozpoczętym roku, kiedy kobieta jest na urlopie macierzyńskim.

Polski Ład a urlop macierzyński

"Przykładowo, jeżeli kobieta zatrudniona na umowie o pracę zarabiająca 8500 zł brutto miesięcznie (czyli kwotę znajdującą się w środku przedziału uprawniającego do ulgi dla klasy średniej), mająca prawo do korzystania z ulgi dla klasy średniej przejdzie na zasiłek chorobowy, a następnie urlop macierzyński od lipca to jej wynagrodzenie roczne z umowy o pracę wyniesie 59 500 zł - za mało do skorzystania z ulgi dla klasy średniej. Jednak pracodawca tej kobiety od stycznia do lipca w miesięcznych zaliczkach na podatek dochodowy uwzględniał tę ulgę. W związku z tym jej zaliczki na podatek były mniejsze o 187 zł miesięcznie od zaliczek bez uwzględnienia ulgi. W efekcie kobieta ta w rozliczeniu rocznym będzie musiała zwrócić do urzędu skarbowego 1309 zł" - wyjaśniła w rozmowie z serwisem Bankier.pl Sonia Sosnowska, specjalistka ds. kadr i płac z Biura Usług Rynkowych Zbigniew Maciej Szymik.

Specjalistka przypomniała jednocześnie, iż zarówno zasiłek chorobowy, jak i macierzyński, są wypłacane przez ZUS i w świetle prawa nie stanowią przychodu z tytuły umowy o pracę. W związku z tym te pracownice, które udają się na urlop macierzyński, mogą nie osiągnąć sumy, która jest konieczna do podlegania pod ulgę dla klasy średniej.

