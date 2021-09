Polskie miejscowości o śmiesznych nazwach

Cały świat na wyciągniecie ręki

Jeśli ktoś chciałby odwiedzić Syberię, ale nie ma ochoty na kilkutygodniową podróż koleją transsyberyjską, zawsze może udać się do wsi o tej nazwie w województwie mazowieckim. W naszym kraju znajdzie też resztę świata, między innymi: Abisynię, Włochy, Paryż, Wenecję, Florencję, Amerykę, Moskwę, Szkocję, Saharę, Pragę i niejeden Rzym.



Tam warto się wybrać - nie dla śmiechu

Zdjęcie Miejsc o zabawnych nazwach na polskiej mapie nie brakuje (zdj. iustracyjne) / 123RF/PICSEL

Wiele miejsc o zabawnych i zaskakujących nazwach ma do zaoferowania również ciekawe miejsca, które warto odwiedzić. Świetnych przykładem jest z pewnością Sromów, który cieszy się dużym powodzeniem wśród łowców śmiesznych fotografii. W tej niewielkiej wsi w województwie łódzkim znajduje się tu Muzeum Ludowe Rodziny Brzozowskich.



Możemy tu oglądać kilkaset drewnianych figur o tematyce sakralnej oraz historycznej, które zostały stworzone przez założyciela tego muzeum ludowego rzeźbiarza Juliana Brzozowskiego. Dla wszystkich zainteresowanych tradycjami łowickimi będzie to nielada gratka, gdyż jest to jeden z największych zbiorów tego rodzaju w Polsce. W muzeum można zobaczyć również oryginalne stroje ludowe, skrzynie łowickie, stare kredensy, wycinanki i oryginalne wozy konne. Kierujcie się znakami wskazującymi drogę do “Muzeum Sromów"!



Różne Gacie

W całej Polsce znajdziemy wsie o nazwach Gacie. Nawet w formie niejednej wariacji, takiej jak Podgacie i Zagacie, Podzagacie, czy Brzozowa Gać. Wśród nich może najbardziej znaną jest kaszubska wieś Swornegacie, której historia sięga aż XIII wieku. Wieś leży na terenie Borów Tucholskich, a dzięki pięknej przyrodzie i niezłej bazie turystycznej cieszy się dużym powodzeniem wśród urlopowiczów.



Skąd wiec w Polsce aż tyle Gaci? Czyżby nasi przodkowie byli zapalonymi entuzjastami bielizny? Nie w tym rzecz. Słowo “gać" w staropolskiej mowie oznaczało "materiał do gacenia", czyli ocieplania budynków.



Kórnik i jego ciekawa historia

Być może wielu miejscowych trochę opiera się, by w rozmowie z nowo poznaną osobą, powiedzieć zdanie: “Mieszkam w Kórniku", my jednak porzucamy te uprzedzenia, gdyż nietypowa nazwa tej miejscowości ma bardzo ciekawą historię. Kórnik, a właściwie Kurnik, a nawet Curnik, istnieje od 1458 roku i przez większość swojej historii był prywatnym miastem szlacheckim. Zaskakujące, bo niezgodne z zasadami polskiej ortografii “ó" pojawiło się w jego nazwie w okresie zaborów, kiedy to właściciel dóbr kórnickich Tytus Działyński zmienił jego nazwę - zamiana u otwartego na polskie o z kreską miało na celu zapobiec germanizacji nazwy miejscowości. Znajduje się tutaj najstarszy i najbogatszy w gatunki park dendrologiczny w Polsce i czwarty co do wielkości kolekcji w Europie!



Anatomia kartograficzna

Zdjęcie Polskie wsie warto odwiedzić nie tylko ze względu na intrygujące nazwy. Często są to niezwykle malownicze miejsca. N/z Cyców / STANISLAW KOWALCZUK/EAST NEWS / East News

Wśród łowców zabawnych i rubasznych fotografii wykonywanych w czasie podróży dużą popularnością cieszą się także wsie i miejscowości, których nazwy dość jednoznacznie kojarzą się z częściami ciała. Wśród znalezionych przez nas fotosów prym wiodą miejsca tak urokliwe jak: Pupki, Cyców, Chujmiętki, Anusin, Pupkowizna, Pieścidła, Dolne Wymiary, Moszna, Szparki i Rowy. Beczka śmiechu i zrywanie boków. Przy okazji informujemy, że w Polsce istnieje wieś Boków, ale nie mamy wsi o nazwie Beczka.



Ciekawość to pierwszy stopień do Piekła

Zdjęcie Intrygujące nazwy budzą nie tylko śmiech, ale i sympatię (zdj. ilustracyjne) / Adam Burakowski/REPORTER / Reporter

Wszyscy ciekawi powinni więc wiedzieć, że wieś Piekło znajduje się dokładnie w województwie pomorskim, w powiecie sztumskim, w gminie Sztum przy drodze wojewódzkiej nr 605. Odważni turyści mogą zwiedzić też przy okazji takie miejsca jak: Zgniłe Błoto, Zgniłka, Podła Góra, Nędza, Głodówka, Paskudy, Kał, Biały Kał, Samoklęski Małe, Kłopotów, Spaliny, Wąglik, Męcikał czy Złe Mięso. Po takiej wycieczce jedynym ratunkiem jest chyba obrać kurs na Stary Bógpomóż.



Zdjęcie Krowy z Żukach? Jadąc przez Polskę można natknąć się i na taki obrazek / Piotr Mecik / Agencja FORUM

