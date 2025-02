Pierwszym objawem świadczącym o tym, że nasz mózg zaczyna się już starzeć, jest pogarszająca się zdolność do zapamiętywania faktów i uczenia się oraz rosnący problem ze skupieniem się na jednym zadaniu. Pojawiają się problemy z pamięcią i koncentracją, a mózg powoli traci zdrowe komórki, a co za tym idzie połączenia między nimi. Można powiedzieć, że mózg zaczyna się kurczyć, zmniejsza się jego objętość, a prawidłowe komórki zastępowane są przez komórki patologiczne.

Wyniki eksperymentu skłoniły naukowców do dalszych badań nad przyczyną tych różnic. W efekcie pojawiła się hipoteza związana z mózgowym "przełączaniem" źródeł energii. Ma ono miejsce w sytuacji, gdy mózg zmienia źródło paliwa na inne, by zaspokoić zapotrzebowanie organizmu na energię. Badania wykazały, że podczas intensywnego treningu paliwem staje się mleczan (forma kwasu mlekowego), który może zwiększać stężenie BDNF we krwi. Naukowcy przyznają jednak, że potrzeba jeszcze wielu badań, które dałyby jednoznaczną odpowiedź na to pytanie.