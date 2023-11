Do czego służy kartka "Moja Biedronka"?

Karta "Moja Biedronka", to karta lojalnościowa, dzięki której klienci sieci sklepów Biedronka mogą skorzystać z rabatów na wybrane produkty oraz brać udział w akcjach promocyjnych.

"Moja Biedronka" oferowana jest klientom pod postacią fizycznej karty plastikowej lub karty wirtualnej, dostępnej w aplikacji mobilnej. Karta "Moja Biedronka" umożliwia również zbieranie punktów i naklejek, które klient można wymienić na nagrody. Jedną z najpopularniejszych akcji promocyjnych w Biedronce jest wymiana naklejek na któregoś z pluszaków "Gangu Mociaków".

Reklama

Maskotkę można odebrać za darmo po zebraniu 60 naklejek, odebrać z rabatem w cenie 24,99 zł po uzbieraniu 30 naklejek lub kupić w cenie regularnej za 49,99 zł.

Instagram Post Rozwiń

Każde 69 zł wydane w sklepie Biedronka to jedna naklejka. Każda wielokrotność 69 zł to dodatkowa naklejka. Zakupy z zarejestrowaną kartą Moja Biedronka lub aplikacją Biedronka to dodatkowa jedna naklejka za każde wydane 69 zł.

Z kolei za 15 naklejek można otrzymać książeczkę dla dzieci, która bez promocji kosztuje 14,99 zł.

Czytaj także: Supergrzyby pojawiły się w Biedronce. Biją na głowę maślaki i podgrzybki

Zdjęcie Jak czytamy w regulaminie akcji „Gang Mocniaków”- naklejki wydawane są klientom do 18.11.2023 r. / 123RF/PICSEL

Ostatnie dni na zebranie naklejek

Akcja zbierania naklejek poprzez dokonanie zakupów w sklepach sieci Biedronka i użycie karty "Moja Biedronka" trwa od 28 sierpnia br. i cieszy się wśród konsumentów ogromną popularnością.

Osoby, które regularnie zbierają naklejki, chcąc wymienić je na maskotę, powinny się spieszyć, bowiem za kilka dni akcja dobiegnie końca i organizator promocji wyłączy na karcie "Moja Biedronka" możliwość zbierania naklejek.

Jak czytamy w regulaminie akcji "Gang Mocniaków"- naklejki wydawane są klientom do 18.11.2023 r. Natomiast odbiór maskotek i książek będzie możliwy 2.12.2023 r. lub do wyczerpania zapasów.

Warto wiedzieć: Nowa, ukryta funkcja w kasach Biedronki. Pomoc dla klientów i bat na złodziei?