Główny Inspektorat Farmaceutyczny podjął decyzję o wycofaniu ze sprzedaży produktu, którego pełna nazwa to: Hemkortin-HC (Hydrocortisoni acetas + Zinci sulfas), (5 mg + 5 mg)/g, maść, opakowanie 1 tuba 30 g GTIN 05909990353422. Numer serii wycofanej maści to: E0153, a termin ważności: 31.07.2026, natomiast podmiot odpowiedzialny to: Polmex Pharma Biniecki Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie.