Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany o stwierdzeniu przez producenta Piekarnia bezglutenowa Ultraeuropa orzeszków ziemnych w jednej partii surowca - pestek dyni. Część partii pestek dyni została wykorzystana przez Piekarnię bezglutenową Ultraeuropa do produkcji niżej określonych produktów, których spożycie może stanowić zagrożenie dla osób uczulonych na orzeszki ziemne (na etykietach tych produktów nie ma informacji o obecności w nich orzeszków ziemnych). Produkty wprowadzone do obrotu w Polsce, do których dodano zanieczyszczone orzeszkami ziemnymi pestki dyni to: WISO Chleb bezglutenowy (350 g) nr partii 2405290785, 2406061154, 2405231110, 2405170420, 2405070891 orazBRACIA PISKORKOWIE ADAM I ANTONI Bezglutenowy chleb z pestkami dyni (350 g) nr partii 2405100611 - brzmi treść oświadczenia.