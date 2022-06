Wizjonerka Aida zdobyła w naszym kraju zaufanie czytelników głównie za sprawą przewidywania następstw ważnych dla świata zdarzeń, jak i motywowaniem ludzi do zmian. Od lat robi to z charakterystyczną dla siebie klasą, a liczba jej fanów nieustająco rośnie.

W momencie wybuchu wojny, apelowała do Polaków, by w ferworze pomocy Ukraińcom zadbali również o siebie, potrafili znaleźć szczęście w drobnych sprawach dnia codziennego. W swoich przesłaniach skupia się głównie na indywidualnych przeżyciach ludzi i radzi, w jaki sposób konstruktywnie radzić sobie z przeciwnościami losu.

Ważny apel jasnowidzki Aidy do kobiet. Jej słowa dają do myślenia!

Kilka dni temu na jej profilach w mediach społecznościowych pojawił się kolejny "drogowskaz", tym razem skierowanych w szczególności do kobiet. Porusza w nim kwestię akceptacji własnych wyborów oraz odporności na dobre rady "życzliwych ludzi".

Pierwsza ciąża, 44 lata. Odwrócona plecami do komentarzy rodziny, idzie patrząc po raz pierwszy własnymi oczami na swoje życie. Jest szczęśliwa, wolna od negatywnych wpływów. Pozwoliła sobie na szczęście. Nigdy nie rezygnuj z siebie. Aida Kosojan-Przybysz

Aida dobitnie radzi kobietom, by nie przejmować się zanadto komentarzami ludzi z zewnątrz i myśleć przede wszystkim o sobie, o własnych marzeniach. W czasach, gdy w ferworze zajęć i relatywnych poglądów na życia niełatwo "odnaleźć siebie", jej przesłanie nabiera wyjątkowego znaczenia.

Szczególnie mocno dotyczy to kobiet, które przytłoczone presją otoczenia, często nie mają wglądu we własne potrzeby. Dopiero gdy odzyskają kontrolę nad swoim życiem i odrzucą negatywne wpływy, mogą poczuć się naprawdę szczęśliwe. Co myślicie o takim przesłaniu Aidy?

