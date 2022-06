Poruszenie pod wpisem ormiańskiej jasnowidzki. Co zdradziła Aida?

Życie i styl

Dołącz do nas:

Najpopularniejsza polska jasnowidzka dzieli się kolejnym ważnym przesłaniem. Tym razem Aida zwraca uwagę na to, co wpływa na nasz dobry nastrój. - To dobra relacja ze sobą i nastrojenie się na pozytywne wibracje, dobre myśli wolne od żalu – przekazała Aida w mediach społecznościowych.

Zdjęcie Aida ma dla nas kolejne ważne przesłanie! Tym razem chodzi o dobry nastrój / Natasza Mludzik/TVP/East News / East News