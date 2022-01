Mata został zatrzymany za posiadanie narkotyków - dowiedziało się nieoficjalnie RMF FM. Według ustaleń dziennikarzy do zdarzenia doszło w Warszawie w czwartek przed północą. Policjanci mieli zauważyć dwóch mężczyzn, którzy na widok radiowozu zaczęli się "nerwowo zachowywać", a następnie uciekać. Policjanci wylegitymowali ich, a następnie zabezpieczyli woreczek z suszem, najprawdopodobniej marihuaną.

Jak podaje RMF, znany raper miał przy sobie 1,5 grama marihuany, jego towarzysz - 0,5 grama. Mężczyźni prawdopodobnie usłyszą dziś zarzuty nielegalnego posiadania narkotyków.

Prof. Marcin Matczak, ojciec rapera i znany adwokat, poinformował natomiast Twitterze, że w czwartek o 21.00 otrzymał fałszywy telefon z infolinii CBA z informacją, że jego syn nie żyje.





Posiadanie marihuany w Polsce. Czy jest legalne?

W Polsce posiadanie narkotyków - w tym posiadanie marihuany - a także ich import, eksport, sprzedaż oraz produkcja są karalne. Nie ma znaczenia rodzaj i ilość narkotyku, a także to, czy były one przeznaczone na użytek osobisty. Precyzuje to art. 62 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, który wyróżnia trzy możliwości popełnienia przestępstwa w takiej sytuacji. W myśl ustawy karane jest bowiem samo posiadanie narkotyku lub środka odurzającego:





Art. 62. 1. Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Dalej Kodeks karny mówi o posiadaniu "znacznej ilości" narkotyków. W takim przypadku przewidziana jest surowsza odpowiedzialność:



2. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Przepisy nie precyzują jednak ściśle tego, co oznacza "znaczna ilość" - należy się więc w tym wypadku kierować orzeczeniami sądów. Według orzecznictwa Sądu Najwyższego "znaczna ilość" oznacza tyle, ile wystarczy do jednorazowego odurzenia przynajmniej kilkudziesięciu osób. "Znaczna ilość narkotyków to taka, która wystarcza do jednorazowego odurzenia się co najmniej kilkudziesięciu osób, to jest co najmniej 20 osób" czytamy w wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z lipca 2020 roku.





Marihuana na własny użytek. Co w takim wypadku?

Art. 62 ustawy wyróżnia także "wypadek mniejszej wagi":





3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

W tym przypadku, kiedy sprawca miał niewielką ilość narkotyku, ocenia się ilość i rodzaj środka odurzającego oraz badane są wszystkie okoliczności z tym związane, by ocenić szkodliwość społeczną czynu - motywacje sprawcy, jak posiadanie narkotyków oddziaływało na jego otoczenie czy to, czy posiadał narkotyki - na przykład marihuanę - na własny użytek. W takim wypadku, przy niskim stopniu szkodliwości społecznej, istnieje możliwość umorzenia postępowania jeszcze przed wydaniem postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia. Mówi o tym art. 62a:



Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lub 3, są środki odurzające lub substancje psychotropowe w ilości nieznacznej, przeznaczone na własny użytek sprawcy, postępowanie można umorzyć również przed wydaniem postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia, jeżeli orzeczenie wobec sprawcy kary byłoby niecelowe ze względu na okoliczności popełnienia czynu, a także stopień jego społecznej szkodliwości.

Według ustawy z 7 lipca 2017 roku, pacjenci mogą natomiast - po otrzymaniu zezwolenia - korzystać z konopi indyjskich do celów medycznych: zioła konopi innych niż włókniste oraz wyciągi, nalewki farmaceutyczne, a także wszystkie inne wyciągi z konopi innych niż włókniste oraz żywica konopi innych niż włókniste, które teraz stanowią surowiec farmaceutyczny.





Posiadanie marihuany w Polsce. Będzie zmiana przepisów?

Zatrzymanie Maty za posiadanie narkotyku skomentował m. in. Parlamentarny Zespół ds. Legalizacji Marihuany.





5 gramów i 4 krzaki: ta ustawa przydałaby się Macie!

- czytamy na Facebooku.



"Jako Parlamentarny Zespół ds. Legalizacji Marihuany wyszliśmy naprzeciw rzeczywistości i przygotowaliśmy Pakiet Ustaw Konopnych, który dotyczy nie tylko konopi siewnych i marihuany medycznej, ale także dekryminalizacji posiadania marihuany na własny użytek!" - przypominają posłanki i posłowie Zespołu na swoim profilu facebookowym.





20 kwietnia 2021 zostały złożone w Sejmie trzy projekty ustaw, które dotyczą zmian w prawie dotyczących konopi. Według jednego z nich posiadanie niewielkich ilości suszu do 5 gramów marihuany przez dorosłego obywatela przestanie być karalne, natomiast ilość między 5 a 10 gramów miałaby podlegać jedynie karze grzywny od 500 do 2000 złotych. Powyżej 10 gramów przepisy byłyby takie jak dotychczas - sankcja wynosiłaby do 3 lat.



