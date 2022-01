Średnio 4 osoby dziennie mają aborcję za granicą. Raport Aborcji Bez Granic

Życie i styl

Dołącz do nas:

"Pomogłyśmy ponad 32 tysiącom osób w dostępie do aborcji" - pisze Aborcja Bez Granic w raporcie rok po opublikowaniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. To pięciokrotny wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Według danych organizacji średnio cztery osoby dziennie wyjeżdżają na zabieg za granicę.

Zdjęcie Zaostrzenie przepisów aborcyjnych oraz śmierć Izabeli z Pszczyny wywołało duże protesty w Polsce / Jakub Kaminski/EastNews / East News