Plamy na nagrobkach. Skąd się biorą i jak je bezpiecznie usunąć?

Mimo iż nagrobki są na ogół zrobione z trwałych i odpornych na uszkodzenia materiałów, nieestetyczne plamy na ich powierzchni są częstym problemem. Na granicie, marmurze czy lastryko powstają zazwyczaj na skutek czynników atmosferycznych - opadów, wilgoci, jak również poprzez naszą nieuwagę i nieregularne porządki. Są to najczęściej:

Tłuste plamy powstałe po kapiącym ze zniczy wosku

Zielone naloty mchów i porostów

Ptasie odchody

Zabrudzenia powstałe ze spadających i gnijących liści

Piasek i błoto po opadach

Rdza powstała w wyniku deszczu i wilgoci

Bywa, że plam na nagrobków ciężko jest się pozbyć - szczególnie wtedy, gdy widnieją tam przez wiele miesięcy i zdążyły porządnie zaschnąć. Jeśli szukasz sposobu na sprawne wyczyszczenie nagrobka, pomogą ci w tym produkty, które kupisz za niewielkie pieniądze. Dostępne są co prawda specjalne chemiczne środki, jednak równie dobrze sprawdzą się także inne, naturalne specyfiki. Skutecznie rozpuszczą plamy, nie spowodują uszkodzeń i przywrócą nagrobkom idealną czystość.

Czym usuwać plamy na nagrobkach?

Usuwanie zabrudzeń octem

Przygotuj roztwór - ok. 3 łyżeczek octu na 1 litr wody, a następnie nasącz nim gąbkę lub ścierkę i przemyj kamień. Zanim użyjesz tej metody, przeprowadź test w niewidocznym miejscu i sprawdź, czy powierzchnia nie odbarwi się w kontakcie z octem.

Papierowe ręczniki i gorąca woda

Kolejnym sposobem może być gorąca woda, którą możesz przynieść na cmentarz w termosie. Zalej nią plamy po wosku i przykryj ręcznikiem papierowym, a następnie czymś cięższym - np. szybą. Wosk pod wpływem ciepła wsiąknie w ręcznik papierowy. Ewentualne pozostałości możesz zdrapać drewnianą szpatułką.

Do mycia nagrobków warto używać gąbki lub ściereczki, aby nie uszkodzić powierzchni kinek00 123RF/PICSEL

Czym wyczyścić nagrobek z lastryko?

Aby wyczyścić nagrobek z lastryko warto zastosować szampon samochodowy - nabyć go można np. na stacjach benzynowych za około 20 zł. W tym celu należy:

1.Rozcieńczyć szampon z ciepłą wodą w proporcji 4:1.

2.Nałożyć powstałą pianę na płytę i pozostawić na kilka godzin.

3.Przemyć pomnik ciepłą wodą i wypolerować do sucha.

Sposób ten usunie różne zabrudzenia - również te powstałe przez mchy, liście jak również ptasie odchody.

Czym jeszcze można czyścić nagrobki?

Plamy na nagrobkach można usuwać również przy pomocy:

•Mydła szarego i potasowego

•Rozpuszczonych w wodzie tabletek do zmywarek

•Proszku do prania

