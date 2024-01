Życie i styl Nawyki osób o ponadprzeciętnej inteligencji. Też się tak zachowujesz?

Czy można trafić lepiej? Najlepsze męskie cechy wg znaku zodiaku Inteligencja to jedno z najbardziej wieloznacznych pojęć w psychologii, odnosząca się do sprawności w zakresie czynności poznawczych; w języku potocznym przez inteligencję rozumie się najczęściej zdolność rozwiązywania problemów praktycznych, zdolności językowe lub kompetencje społeczne - wskazuje Encyklopedia PWN.

I jak dalej czytamy: "Dla prawidłowego rozwoju inteligencji niezbędne jest zarówno odpowiednie wyposażenie genetyczne, jak też właściwe odżywianie, nauczanie i stymulujące wpływy środowiska".

W 2013 r. na łamach czasopisma naukowego "Current Biology" opublikowano wyniki dwóch badań, które wskazują na kilka wspólnych cech charakterystycznych dla ludzi o wysokim ilorazie inteligencji. Oto one.

Zdjęcie Inteligentne osoby wyróżnia kilka charakterystycznych cech. / 123RF/PICSEL

Skoncentrowanie na priorytetach

Zdaniem naukowców osoby o wysokim ilorazie inteligencji potrafią skupić się na najważniejszych informacjach, tym samym odrzucając te mało istotne. Ponadto takie osoby posiadają zdolność skoncentrowania się na konkretnym zadaniu nawet w mało sprzyjających ku temu warunkach, jak np. dużym hałasie i wielu innych tzw. "rozpraszaczach".

Co więcej, taka cecha jest szczególnie widoczna podczas podejmowania odpowiednich decyzji w niezwykle stresogennych sytuacjach.

Zdjęcie Jak rozpoznać osobę bardzo inteligencją? / 123RF/PICSEL

Praca w nocy

Uczeni wskazują, że gros osób o wysokim ilorazie inteligencji ceni sobie pracę w nocy. To właśnie wtedy wykazują się efektywnością w działaniu, kreatywnością i koncentracją. Noc dla takich osób jest idealnym momentem na wysnuwanie ciekawych, logicznych wniosków i wymyślaniem najlepszych rozwiązań dla danego zadania.

Trafna ocena sytuacji

Osoby inteligentne potrafią doskonale adoptować się do nowych warunków w kontekście zdefiniowania i dopasowania się do nastroju panującego w danej grupie. Odpowiednia ocena sytuacji i dostosowanie do niej swojego zachowania, to cecha charakterystyczna wielu ludzi z wysokim ilorazem inteligencji.

Pokora

Naukowcy uważają, że osoby inteligentne z pokorą i dystansem podchodzą do przekonania o własnych możliwościach. Nie należy interpretować tego jako cechy związanej z niską samooceną, lecz zdolnością do zdawania sobie sprawy z własnych niedoskonałościach i poddawania pod wątpliwość swojej szeroko rozumianej wiedzy.

Zdjęcie Inteligencja to jedno z najbardziej wieloznacznych pojęć w psychologii / 123RF/PICSEL

Osobowość introwertyczna

Z analizy badań wynika, że wielu ludzi nadprzeciętnie inteligentnych posiada cechy osobowości introwertycznej. Charakteryzuje się ona m.in. potrzebą spędzania czasu w samotności i unikania sytuacji, w których miałyby do czynienia z dużymi grupami osób nieznajomych. Ponadto ludzie z bardzo wysokim IQ zwracają uwagę na zawiązane przyjaźnie i zachowania definiujące tak bliskie relacje z osobami z niewielkiego grona.

Duże poczucie humoru

Osoby inteligentne, zdaniem naukowców, posiadają bardzo duże poczucie humoru, które często jest niezrozumiałe przez ludzi z niskim IQ. Co więcej - potrafią doskonale ironizować, mając przy tym odpowiednie wyczucie chwili i sytuacji, by móc sobie na to pozwolić.





Zdjęcie Oznaki inteligencji - obserwujesz je u siebie? / 123RF/PICSEL

Wrażliwość i empatia

To właśnie te dwie cechy można zauważyć u osób bardzo inteligentnych. Potrafią one "wejść w skórę" innych ludzi i wykazać się emocjonalnym zrozumieniem ich potrzeb czy wątpliwości. To z kolei pozwala i ułatwia im na wypracowywanie odpowiednich rozwiązań i decyzji.

Prokrastynacja

Ludzie z wysokim IQ mają dużą skłonność do prokrastynacji, czyli odkładania postawionych przed nimi zadań na później. Pół żartem, pół serio można powiedzieć, że wychodzą z założenia "co masz zrobić dzisiaj, zrób jutro".