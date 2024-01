Czy inteligencja to tylko logiczne myślenie?

Inteligencja to, w dużym uproszczeniu, zdolność do uczenia się i wykorzystywania zdobytej wiedzy w sposób, który umożliwia jak najlepszą adaptacje do zmieniających się warunków. To także zdolność do rozwiązywania problemów oraz dostrzegania nieoczywistych połączeń między rozmaitymi zjawiskami.

Choć inteligencję często łączy się z biegłością w dziedzinach pokrewnych matematyce oraz z umiejętnością rozwiązywania zagadek logicznych, zdaniem części badaczy może ona przybierać bardzo różne oblicza. Według Howarda Gardnera, twórcy teorii inteligencji wielorakiej, wyróżniamy m.in. inteligencje językową, wysoko rozwiniętą u pisarzy i poetów, inteligencję społeczną, przejawiającą się wysokiej zdolności nawiązywania kontaktów, inteligencję wizualną, muzyczną i inne.

Za miarę inteligencji zwykło się uważać wynik testu diagnozującego jej poziom. Jednak, zwłaszcza gdy interesujący nas termin spojrzymy nieco szerzej, informacji o poziomie inteligencji może dostarczyć również zachowanie i język danego człowieka. Poniżej pięć zwrotów, których stosowanie może stanowić przesłankę do twierdzenia, iż nasz interlokutor wykazuje się ponadprzeciętną inteligencją.

Kojarzy mi się to...

Albo "to jest podobne do", "można by to porównać do...", "podobna sytuacja miała miejsce", itd., itp. Jedną z cech świadczących o inteligencji jest umiejętność szybkiego, logicznego i wiarygodnego łączenia faktów. Operowanie nabytą wiedzą w taki sposób, by tworzyła ona w głowie rodzaj mapy poznawczej, po której swobodnie potrafimy się poruszać, a co za tym idzie - lepiej rozumieć otaczający nas świat. Masz znajomego, w którego umyśle nowe informacje niczym puzzle zawsze wskazują na odpowiednie miejsce? To pewnie dość inteligentna osoba.

A z drugiej strony...

"A z drugiej strony", "gdyby pomyśleć o tym inaczej", "warto wziąć pod uwagę" - brzmi jak szukanie dziury w całym? Czasem tak. Skłonność do postrzegania wielowymiarowości zjawisk, niepodążanie utartą ścieżką, myślenie "poza pudełkiem", unikanie stereotypów i schematów, częściej świadczy jednak o inteligencji. To właśnie ta tendencja do szukania drugiego dnia sprawia, że ludzie inteligentni z jednej strony często nie dają się nabrać na proste chwyty retoryczne, a z drugiej nierzadko znajdują nieoczywiste rozwiązania problemów i nieszablonowe wytłumaczenia dla intrygujących zjawisk.

Z uwagi na okoliczności postanowiłem...

Zdjęcie Różne są miary inteligencji / 123RF/PICSEL

Osobę inteligentną można poznać nie tylko po tym, co mówi i robi, ale też po tym, od jakich słów i zachowań się powstrzymuje. Do tych ostatnich należy obwinianie otoczenia za własne niepowodzenia, uparte trzymanie się planów niemożliwych do realizacji, powielanie tych samych błędów, rutyna w myśleniu i zachowaniu. Oznaką inteligencji jest natomiast swoista elastyczność, pozwalająca dostosować własne działania i decyzję do zmieniających się realiów. Nie chodzi oczywiście o to, aby gdy pojawią się przeszkody (lub odwrotnie - nowe możliwości), rezygnować z obranego wcześniej celu. Warto jednak zastanowić się, czy na pewno droga, która podążamy, jest najlepszą trasą wiodącą do pomyślnego finału.

Z tą postawą wiążę się jeszcze jedna cecha ludzi inteligentnych - szukanie rozwiązań. Osoby, cechujące się ponadprzeciętną inteligencją w obliczu problemów koncentrują się na podjęciu środków zaradczych, a nie na narzekaniu czy obwinianiu otoczenia.

Wytłumaczę ci/czy możesz mi wytłumaczyć?

Popularne akademickie powiedzenie głosi, że jeśli nie potrafisz wytłumaczyć czegoś dziecku, to znaczy, że tak naprawdę tego nie rozumiesz. W tym porzekadle jest sporo racji. Nie sztuką bowiem jest wykuć na blachę poważne terminy, sztuką jest je zrozumieć i potrafić stosować w praktyce. Osoby inteligentne nie mają z tym problemu, co więcej - jeśli w swoim otoczeniu spotkają kogoś o niższym poziomie wiedzy z danej dziedziny, chętnie i z skutecznie tłumaczą jej dane zagadnienie.

Cecha ta ma i swój rewers - inteligentna osoba czerpie radość z poszerzania wiedzy, mimo upływu lat, zachowuje w sobie dziecięcą ciekawość świata. Dlatego, gdy trafia na nowy, nieznany sobie obszar, nie wstydzi się prosić ekspertów o pomoc w jego odkrywaniu.

Opowiedz mi o tym/Rozumiem cię/Jak się z tym czujesz

Oraz: "czy możesz mi to wyjaśnić", "wiem, co czujesz", "proszę", "przepraszam", "nic się nie stało" - to zwroty świadczące o wysokiej inteligencji emocjonalnej. Posługujące się nimi osoby, mają ponadprzeciętną zdolność poprawnego odczytywania emocji i nastrojów swoich interlokutorów. Co więcej - są ciekawi drugiego człowieka, nie eskalują konfliktów, zawsze dążą do konsensusu.