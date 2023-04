Postanowiła wstąpić do klasztoru. Wytrzymała rok, zdradziła, co działo się za jego murami

Eloise miała 26 lat, kiedy wstąpiła do klasztoru. Skłoniła ją do tego chęć zmiany czegoś w życiu i znalezienia jego sensu. Przez rok czasu żyła w szkole dla mnichów, teraz jest pisarką i psychoterapeutką. Kobieta do tej pory nie żałuje swojej decyzji związanej z życiem zakonnym.

Postanowiła wstąpić do klasztoru. Wytrzymała rok, zdradziła, co działo się za jego murami