Życie i styl Dorota Szelągowska schudła 30 kg. Pokazała, co je na obiad Aneta Kręglicka należy do grona aktywnie działających użytkowników mediów społecznościowych. Od początku jej kariery minęło już ponad 30 lat, a modelka nadal cieszy się popularnością i sporym gronem fanów. W lipcu 1989 roku jej nazwisko rozsławiło zdobycie tytułu Miss Polonia, a kilka miesięcy później jeszcze większą popularność przyniosło jej, zostanie Miss Świata. Dziś Aneta Kręglicka zajmuje się PR, modą i biznesem, ale nie zapomina o prowadzeniu instagramowego profilu, który obserwuje ponad 100 tys. osób.

Modelka przykłada ogromną wagę do tego, co publikuje w mediach społecznościowych. Na próżno szukać tam szczegółów dotyczących jej życia prywatnego, ale za to chętnie dzieli się swoimi zdjęciami zarówno z domowego zacisza, jak i wyjazdów i wielkich wyjść.

Aneta Kręglicka pozuje na plaży

Tym razem Aneta Kręglicka postanowiła podzielić się zdjęciami z plaży. Modelka zapozowała bez makijażu, a selfie opatrzyła krótkim opisem. "Moje ostatnie dni lata. Refleksyjnie, ale cudownie i ja...prawie sama... Love it (Uwielbiam to)" - napisała pod postem.

Na instagramowym profilu Anety Kręglickiej pojawiły się trzy podobne ujęcia znad Morza Bałtyckiego. Zdjęcia modelki w białej koszulce na ramiączkach w naturalnym wydaniu zdecydowanie przypadły do gustu internautom.

Aneta Kręglicka od lat zachwyca urodą i figurą. Wielu podkreśla, że wygląda, jakby czas się dla niej zatrzymał. Fani jak zwykle nie mogli oderwać wzroku od nowych ujęć, a w komentarzach nie kryli zachwytu. "Wygląd na 24 lata", "Tyle piękna w promieniach słońca", "Ale piękna jesteś" - czytamy na Instagramie.

