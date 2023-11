Zima w Europie. Skandynawia mierzy się z potężną śnieżycą

Życie i styl Jest prognoza pogody na Boże Narodzenie. Meteorolodzy mówią jasno Październik przyniósł jedne z pierwszych opadów śniegu m.in. w Szwecji i Norwegii. W Polsce również zrobiło się biało m.in. w Suwałkach. Były to jednak śladowe ilości białego puchu, które stopniały w ekspresowym tempie.

Skandynawia nadal mierzy się z intensywnymi opadami śniegu. Jak się okazuje, region ten aktualnie mierzy się z potężną śnieżycą, za której sprawą przybędzie 30-50 cm śniegu. Jak czytamy na fanipogody.pl, dochodzi tam do silnego rozwoju chmur opadowych. W tym regionie Europy zima zagościła na dobre. Temperatury spadły poniżej zera, a to jak podkreślono, oznacza idealne warunki dla silnych opadów śniegu. Według prognoz mają trwać nawet kilkadziesiąt godzin.

Zdjęcie Według prognoz opadów śniegu w Polsce można się spodziewać w drugiej połowie listopada / 123RF/PICSEL

Zobacz także: Pogoda na ferie 2024. Wstępne prognozy mówią jasno. Uczniowie mogą zacierać już ręce?

Reklama

Kiedy zima pojawi się w Polsce?

Skandynawia mierzy się z opadami śniegu od czwartku. Potrwają do niedzieli, jednak najintensywniej będzie padać do sobotniego popołudnia. Północna Europa została ogarnięta przez silne mrozy. Termometry wskazują już temperatury poniżej -20 st. C., a to oznacza, że śnieg utrzyma się przez długi czas.

Serwis fanipogody.pl podaje, że w Polsce pierwsza połowa listopada nie będzie odznaczać się zimową pogodą. Czekają nas dodatnie temperatury, ale nie zabraknie sporych opadów deszczu.

Zobacz także: Jaka w tym roku będzie zima? Podano prognozę pogody do lutego

Jak się okazuje, zmiany mogą się jednak pojawić w drugiej połowie miesiąca. Wówczas deszcz może przechodzić w śnieg za sprawą napływu chłodniejszych mas powietrza. Podkreślono, że tak odległe prognozy mogą się nieco mylić, ale nie zmienia to faktu, że zima jest już coraz bliżej Polski.

***