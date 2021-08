Karina Irby świadomie nie chce mieć dzieci

Karina o swojej decyzji rozmawiała wcześniej z rodziną i przyjaciółmi. Powiadomiła bliskich, że w przyszłości nie zamierza mieć dzieci, a oni ją zrozumieli. Później udostępniła na Instagramie obszerny wpis, w którym wytłumaczyła swoją decyzję obserwatorom. W poście influencerka zaznaczyła, że w social mediach zazwyczaj gloryfikuje się macierzyństwo. Niewiele osób mówi o cieniach rodzicielstwa lub o tym, dlaczego decyduje się nie mieć potomstwa. Tymczasem par bezdzietnych z wyboru przybywa.

Wszyscy moi przyjaciele z dziećmi wspierają moje poglądy i rozumieją je - niektórzy z nich są największymi zwolennikami mojej decyzji, więc zawsze byłem ciekawa, dlaczego podobna dyskusja nie wywiązała się w Internecie już wcześniej zaznaczyła influencerka z Australii

Influencerka jest zakochana w swojej pracy

W swoim poście Karina wyjaśniła, że zarówno ona, jak i jej narzeczony Ryan bardzo lubią dzieci. Kochają jednak życie, jakie obecnie prowadzą i nie zamierzają go zmieniać. "Jesteśmy samolubni. KOCHAMY wolność robienia tego, co chcemy i kiedy chcemy" - napisała Karina Irby.

Karina zaznaczyła, że przez ostatnie lata razem z narzeczonym byli bardzo zajęci tworzeniem wspólnego biznesu. Para prowadzi firmę produkującą stroje kąpielowe i to właśnie rozwój działalności jest dla nich priorytetem. "Prowadzenie firmy jest jak posiadanie dziecka. Nigdy nie odpoczywasz, jesteś zawsze aktywny, a twoja miłość rośnie każdego dnia"- wytłumaczyła obserwatorom.

Według Kariny Irby świat nie jest gotowy na kolejne dzieci

Miłość do firmy nie jest jednak jedynym powodem, przez który Karina nie zamierza mieć dzieci. Influencerka zaznaczyła, że myśl o sprowadzeniu potomstwa na planetę zniszczoną wojnami i zmianami klimatycznymi ją paraliżuje i przeraża. Podobnego zdania jest między innymi piosenkarka Miley Cyrus. "Póki nie będę czuła, że moje potomstwo będzie żyło na planecie z wodą pełną ryb, nie będę sprowadzać na świat kolejnego pokolenia, by radziło sobie z tym, co zastanie" - powiedziała jakiś czas temu Cyrus w rozmowie z amerykańskim "Elle".

Dlaczego mielibyśmy chcieć umieścić inną osobę na tej planecie? Aby posprzątała po nas, poradziła sobie lub zginęła w tym bałaganie, który stworzyliśmy? zapytała Karina Irby

Karina Irby otrzymała ogromne wsparcie!

Karina została wychowana w przekonaniu, że posiadanie dzieci jest normą. Społeczny przymus posiadania potomstwa coraz bardziej ją uwierał. Postanowiła podzielić się swoim obserwatorami przemyśleniami na temat rodzicielstwa, by wiedzieli, że brak dzieci też jest w porządku. "Po prostu nie chcę, aby inni czuli się źle, dziwni, inni lub dziwni, jeśli nie są zainteresowani posiadaniem własnych dzieci" - powiedziała w wywiadzie.

Coraz więcej osób nie chce mieć dzieci

Od czasu opublikowania przemyśleń minęło zaledwie kilka dni. Pod postem influencerki jest już ponad trzy tysiące komentarzy od osób, które myślą o rodzicielstwie bardzo podobnie. W 2018 roku powstał ruch BirthStrike, który zrzesza osoby, uważają, że w obecnych warunkach klimatycznych, posiadanie dzieci jest egoizmem, na który nie powinniśmy sobie pozwolić. Karina początkowo była zaskoczona pozytywną reakcją fanów ogromem wsparcia, jakie otrzymała. Powiedziała, że wiadomości, które otrzymała prywatnie, również były wyjątkowo życzliwe.

W komentarzach fani dzielą się swoimi doświadczeniami i przeżyciami. Wiele osób zaznacza, że świadoma decyzja o braku potomstwa wymaga dużej odwagi, ponieważ wiąże się z krytyką społeczną.

Mam 25 lat i przez całe życie wiedziałam, że nie chcę dzieci, ale za każdym razem, gdy to mówiłam, ZAWSZE spotykałam się z negatywnymi, infantylizującymi reakcjami

Chciałbym, żeby ludzie po prostu szanowali mój wybór, zamiast się o to kłócić

Smutne, że musisz to ludziom tłumaczyć. Mam dzieci i naprawdę nie jest fajnie. Nic tak nie obciąża twojego związku, jak dzieci!

