Jakie rzeczy przynoszą pecha?

Życie i styl Test osobowości: Która kobieta na zdjęciu jest najstarsza? Odpowiedź wiele o tobie mówi Wielu z nas traktuje przesądy z przymrużeniem oka. Większość z pewnością uwielbia czarne koty, ale widząc zwierzaka w tym kolorze, który przecina naszą drogę, odruchowo robimy trzy kroki w tył. Podświadomie przesądy wzbudzają w nas bowiem zaniepokojenie.

Jak się okazuje, aż 54 proc. Polaków przyznało się do wiary w przynajmniej jeden z dziesięciu przesądów - wynika z badania CBOS z 2018 roku. Te towarzyszą nam bowiem od wieków i są próbą wyjaśnienia zjawisk, których ludzie nie do końca rozumieli. Czasami jednak nie warto kusić losu. Szczególnie wtedy, kiedy do swojego życia przez zwykłą nieuwagę możemy przyciągnąć dawkę pecha.

Wyrzuć z domu przed 21 marca. Przyniesie pecha całej rodzinie

Jak się okazuje, istnieje jeden przedmiot, który, nieusunięty z domu lub mieszkania przed nadejściem wiosny, może przynieść pecha całej rodzinie. Ten ma pod drzwiami niemal każdy z nas. Mowa o wycieraczce. Dlaczego ta ma przynieść pecha?

Wiosna, która rozpocznie się dokładnie 21 marca, wszystkim kojarzy się z powiewem świeżości, słońcem i zmianami. Tymczasem niepozorna wycieraczka może przyciągać do naszego domu wiele nieszczęścia. Gromadzi się w niej bowiem cała negatywna energia z jesieni i zimy. Należy wyrzucić ją jeszcze przed nadejściem wiosny, a wówczas możemy być pewni, że ewentualna klątwa z minionych miesięcy nie będzie mieć więcej wpływu na naszą codzienność. Nowa pora roku przyniesie nam nowy zastrzyk energii.

Jak oczyścić dom ze złej energii?

Nowa pora roku powinna niejako zmusić nas również do oczyszczenia domu ze złej energii. W tym celu warto zabrać się za gruntowne porządki. Zacznijmy powoli - wystarczy otwarcie okien i przewietrzenie całego domu. Już w ten łatwy sposób pozbędziemy się z domu części negatywnej energii





Kolejno dokładnie oczyśćmy wszystkie meble z kurzu. Nie zapomnijmy nawet o największych zakamarkach pokoju. Lśniący dom zaprasza do swojego wnętrza dobrego ducha.