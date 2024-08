Można zatem uznać, że cascara, czyli wysuszone owoce kawowca , to skutek uboczny i odpad podczas procesu pozyskiwania ziarna kawy . Nie zmienia to jednak faktu, że cascara cieszy się coraz większą popularnością i wśród konsumentów ma wielu zwolenników - zwłaszcza w Ameryce Południowej .

Chcąc cieszyć się pełnym smakiem napoju, wystarczy wsypać do naczynia ok. 24 g suszu i zalać go litrem gorącej wody, a następnie zostawić do zaparzenia na sześć minut. Tak przygotowany napój z powodzeniem można pić na ciepło jak i na zimno.